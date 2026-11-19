İklim eyleminde üniversite yönetişimi:

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın moderatörlüğünde, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da düzenlenen panelde, üniversitelerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki hukuki, politik ve kurumsal sorumlulukları ayrıntılı şekilde ele alındı. Oturum, Yeşil Bölge AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı Pavilyonu’nda gerçekleşti.

Panelin odağı ve konuşmacılar:

"İklim eyleminde üniversite yönetişimi: Hukuk, politika ve kurumsal sorumluluk" başlıklı panele Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Görkem Akıncı, Yaşar Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Kadir Bektaş ve KBÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Kazım Yetik katıldı. Panelde, üniversitelerin yerel ve ulusal düzeydeki rolü ile kamu ve akademi arasındaki ilişki üzerinde duruldu.

KBÜ uygulamaları ve somut veriler:

Rektör Kırışık, Karabük Üniversitesi'nde uygulanan çevresel projeleri aktardı. Atık yönetimi çalışmalarında atıkların toplanıp geri dönüşüme kazandırıldığını belirten Kırışık, üniversitenin yıllık 2,5 ton atık yağ geri kazanımı sağladığını söyledi. Su tasarrufuna yönelik adımlardan biri olarak ise, günlük 300 ton su tüketen stadyum sahasının suni çime dönüştürülmesiyle önemli miktarda su tasarrufu elde edildiği vurgulandı.

Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) bünyesindeki çalışmalar da panelde öne çıktı; merkezde 36 politika masasında 190 araştırmacının görev aldığı ve bugüne kadar 20 politika raporunun kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi.

Uzman görüşleri ve öneriler:

Prof. Dr. Görkem Akıncı, üniversitelerin iklim çalışmaları için ölçülebilir hedefler koymasının gerekliliğini vurguladı ve gönüllülük temelli faaliyetlerin açık hedefler ve kurumsal kararlarla desteklenmesi gerektiğini belirtti. Doç. Dr. Kadir Bektaş, bilimsel araştırmalar ile kamu politikaları arasında güçlü bir bağın kurulmasının önemine dikkat çekerek araştırma süreçlerinin, bilim-politika ilişkilerinin ve bilginin güvenilirliğinin altını çizdi.

Doç. Dr. Mehmet Kazım Yetik ise üniversitelerde sürdürülebilirlik birimlerinin görev ve sorumluluklarının netleştirilmesi gerektiğini; karbon ve su ayak izinin hesaplanması, ölçülebilir hedefler belirlenmesi ve buna uygun strateji raporları hazırlanmasının önemini söyledi.

Programın sonunda AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcıları Sadullah Hasanoğlu, Hande Tuncer Akçalı, Yaşar Baş ve Abdulkerim Gök, Rektör Kırışık ile panelistlere teşekkür ve anı olarak hediyelerini takdim etti.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH KIRIŞIK'IN MODERATÖRLÜĞÜNDE, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 31. TARAFLAR KONFERANSI (COP31) KAPSAMINDA DÜZENLENEN PANELDE, ÜNİVERSİTELERİN İKLİM EYLEMİNDEKİ SORUMLULUKLARI ELE ALINDI.