Karabük Üniversitesi COP31 kapsamında çalışmalarını anlattı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenleri, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) çerçevesinde Antalya'da düzenlenen etkinliklerde 14 bilimsel proje ile yer aldı. Üniversitenin çalışmaları; stant, çalıştay ve dijital ekran sunumları aracılığıyla ulusal ve uluslararası katılımcılara aktarıldı.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, konferans süresince Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak ile görüşmeler gerçekleştirerek yükseköğretim kurumlarının sürdürülebilirlik ve akademik programlardaki öncelikleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Kırışık ayrıca konferans alanındaki stantları ziyaret edip projeler hakkında doğrudan bilgi aldı.

stant programı ve çalıştaylar:

YÖK Pavilyonu'nda düzenlenen stant programında dört proje öne çıktı. Doç. Dr. Merve Tuna Kayılı'nın yürüttüğü iklim dirençli kentler, karbon yönetimi ve sürdürülebilir kentleşme çalıştayı ile Doç. Dr. Aysel Alkan Uçkun'un gri sudaki deterjan ve mikroplastik kirliliğini kaynağında azaltmaya yönelik modüler filtre projesi katılımcılara sunuldu. Ayrıca Doç. Dr. Ahmet Duyar'ın yeşil sanayileşme ve orman ekosistemleri konulu çalıştayı ile Dr. Öğr. Üyesi Damla Yıldız'ın orman köylerinde iklim değişikliği ve adil yeşil dönüşümün sosyal ve çevresel boyutlarını ele alan araştırması stant programında yer aldı.

Rektör Kırışık, üniversitenin tanıtımında ayrıca Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) tarafından hazırlanan raporların ilgi gördüğünü vurguladı; KAPGEM bünyesindeki 190 araştırmacı ve 36 politika masası tarafından hazırlanan çevre ve orman politikası raporları konferans katılımcılarının dikkatini çekti.

dijital sunumlar ve proje odakları:

Dijital ekranlarda sekiz bilimsel proje tanıtıldı. Aralarında Prof. Dr. Cumhur Güngöroğlu'nun iklime dirençli kent ormancılığı ve Dr. Öğr. Üyesi Saim Yıldırımer'in iklim dirençli havza yönetimi ile yeşil dönüşüm politikaları çalışmaları yer aldı. Doç. Dr. Ayhan Kocaman'ın dizel yakıtlarda amino asit katkılarının performans ve emisyon analizine ilişkin araştırması ile ters ozmoz atıksuyu arıtımında manyetik parçacıkların kullanımını inceleyen çalışma da sunumlar arasındaydı.

Programda ayrıca Dr. Öğr. Üyesi Tuba Coşkun'un elektrik tüketiminden kaynaklanan karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik çalışması, Prof. Dr. Tülay Ekemen Keskin'in yeraltı barajlarına ilişkin yenilikçi yaklaşım önerileri ve Doç. Dr. Yasin Akgül'ün biyobozunur nanolif yapılar üzerine iki araştırması dijital sunumlarla aktarıldı.

KBÜ'nün COP31'deki projeleri, iklim dirençli kentleşme, karbon yönetimi, su kaynaklarının korunması, orman ekosistemleri, temiz üretim ve biyobozunur malzemeler gibi farklı alanları kapsayarak üniversitenin sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanındaki çok disiplinli yaklaşımını ortaya koydu.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ), BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 31. TARAFLAR KONFERANSI (COP31) KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKLERDE, FARKLI DİSİPLİNLERDE GELİŞTİRDİĞİ 14 BİLİMSEL PROJEYLE YER ALDI.