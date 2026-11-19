Ardahan'ın yüksek doruklarında kar manzarası

Ardahan’ın yüksek rakımlı dağlık alanlarına yağan kar, bölgeyi beyaz bir örtüyle kapladı. Özellikle dağların zirvelerinde biriken kar, yamaçlarda ve çevre doğal alanlarda dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Bu örtü, doğanın mevsim döngüsünü gözler önüne sermesinin yanı sıra bölgeye kış mevsiminin ilk izlerini de taşıdı.

Zirveler beyaza büründü:

Yoğun kar yağışıyla birlikte özellikle Posof ilçesinin yüksek kesimlerinde, Ilgar Dağı ve Arsiyan Dağı çevresindeki zirveler beyaza büründü. Dağların doruklarındaki kar birikintileri, yamaçlardaki bitki örtüsünü gizleyerek doğal bir kış tablosu meydana getirdi. Bu görüntüler, bölgenin yüksek rakımlı alanlarının iklimsel yapısını da görsel olarak ortaya koydu.

Yerel yaşam ve mevsim uyarısı:

Bölge halkı için zirvelerde biriken kar, kış mevsiminin yaklaştığını gösteren önemli bir belirti olarak değerlendiriliyor. Bu örtü, Ardahan’ın doğasının dört mevsim değişkenliğini bir kez daha vurgularken, yerel yaşamın hazırlıklarını ve bölgenin doğal zenginliğini hatırlatıyor. Karla kaplanan yamaçlar, manzara bütünlüğünü güçlendirerek bölgeye özgü estetiği öne çıkarıyor.

Ardahan’ın yüksek kesimlerindeki bu kar örtüsü, hem doğa gözlemcileri hem de bölge sakinleri için kış sezonunun habercisi niteliğinde.

ARDAHAN'DA YÜKSEK RAKIMLI DAĞLIK ALANLARA YAĞAN KAR, DOĞAYI BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLADI. DAĞLARIN ZİRVELERİNDE OLUŞAN KAR MANZARALARI, BÖLGEYE ADETA KIŞIN İLK GÜZELLİĞİNİ TAŞIDI.