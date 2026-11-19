sıralamadaki yer ve kapsamı:

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS) tarafından açıklanan 2027 Dünya Üniversite Sürdürülebilirlik Sıralaması’nda Karabük Üniversitesi (KBÜ) dünya genelinde 1201-1250 bandında yer aldı ve Türkiye genelinde 31 inci sırada konumlandı. Sıralamada Türkiye’den toplam 62 üniversite yer aldı ve KBÜ, 2006 ve sonrasında kurulan devlet üniversiteleri arasında birinci oldu.

kriterler ve değerlendirme alanları:

QS sürdürülebilirlik sıralaması, üniversiteleri üç ana eksende değerlendiriyor: çevresel etki, sosyal etki ve yönetişim. Bu çerçevede iklim eylemi, eşitlik, sağlık, kaliteli eğitim ve kaynak kullanımı gibi kriterler ölçülüyor. KBÜ, bu çok boyutlu değerlendirmede farklı alanlarda değişen performans gösterdi.

kbü'nün puan profili:

KBÜ, kriter bazlı değerlendirmede en yüksek puanını 82,8 ile yönetişim alanında aldı. Üniversitenin diğer öne çıkan puanları şunlar oldu: çevre araştırmalarında 69,3, eşitlikte 63,7, bilgi paylaşımında 60,3. Çevresel etki ve sosyal etki ana başlıklarında her birinde 46,8 puan elde edildi. Diğer kriterlerdeki puanlar ise çevresel sürdürülebilirlik 41,8, eğitimin etkisi ile sağlık ve esenlik 34,3, istihdam edilebilirlik ve fırsatlar 32,9, çevre eğitimi 32,7 olarak kaydedildi.

yönetim değerlendirmesi ve gelecek hedefleri:

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, sıralama sonuçlarının üniversitenin sürdürülebilirlik hedefleriyle örtüştüğünü belirtti. Kırışık, kurum içindeki akademik ve idari personel ile öğrencilerin çalışmaları sayesinde elde edilen bu başarının, KBÜ'yü 2006 sonrası kurulan devlet üniversiteleri arasında ilk sıraya taşıdığını ifade etti.

Rektörün açıklamasına göre üniversite, sürdürülebilirlik çalışmalarını güçlendirerek özellikle çevresel ve sosyal etki skorlarını yükseltmeyi ve uluslararası sıralamadaki yerini daha da yukarı taşımayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda araştırma, eğitim ve bilgi paylaşımı odaklı adımlar öne çıkacak.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ), ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİM DERECELENDİRME KURULUŞU QUACQUARELLİ SYMONDS (QS) TARAFINDAN AÇIKLANAN 2027 DÜNYA ÜNİVERSİTE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SIRALAMASI'NDA DÜNYA GENELİNDE 1201-1250 BANDINDA, TÜRKİYE'DE İSE 31'İNCİ SIRADA YER ALDI.