Karaçi'de inşaat enkazı can aldı

Pakistan'ın Karaçi kentinde yapımı süren 6 katlı bir binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Olay yerindeki arama-kurtarma ekipleri, enkaz altından şu ana kadar on yaralı çıkarıldığını; yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ve hastaneye nakledildiğini bildirdi.

enkazdan kurtarma çalışmaları:

Ekipler bölgedeki enkazı dikkatle taramaya devam ediyor. İlk belirlemelere göre olay anında binada yalnızca inşaat işçilerinin bulunduğu aktarıldı. Kurtarma ekipleri, güvenlik önlemleri eşliğinde olası göçük riskine karşı çalışmaları sürdürürken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı ve daha ciddi vakalar sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

belediye ve merkezi yönetim açıklamaları:

Karaçi Belediye Başkanı Murtaza Wahab, binanın belediye tarafından yıkılmasının planlandığını ancak mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle bu işlemin gerçekleştirilemediğini açıkladı. Wahab, hükümetin yasa dışı faaliyetlere karşı işlem yapma konusunda "tam yetkiye sahip olması gerektiğini" vurguladı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de olay nedeniyle üzüntüsünü ifade ederek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Olay, hukuki süreçler ile acil müdahale gereklilikleri arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Yetkililer, soruşturma ve enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapının çöküş nedenine ilişkin detaylı bir inceleme başlatacaklarını belirtti.

Pakistan'da inşaat halindeki 6 katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.