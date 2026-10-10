Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Tarihin ortasında potanın altında: Silivrikapı'da gençlerin basketbol heyecanı

Silivrikapı Spor Köyü'nde düzenlenen turnuvada Fatih'ten 18 yaş üstü gençler, toplam 70 bin TL ödül için rekabet etti, hem rekabet hem takım ruhu sergiledi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 15:23

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Tarihin ortasında potanın altında: Silivrikapı'da gençlerin basketbol heyecanı

turnuva detayı ve katılım koşulları:

Fatih Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Tarihin Ortasında, Potanın Altında" Basketbol Turnuvası, Silivrikapı Spor Köyü'nde gerçekleştirildi. Organizasyona, Fatih'te yaşayan veya eğitim gören 18 yaş ve üzeri gençler katıldı. Turnuva, gençlere hem saha içinde rekabet hem de takım çalışmasını deneyimleme fırsatı sundu.

Müsabakalar, tarihi dokunun sunduğu görsel kaliteyle birleşti; katılımcılar İstanbul'un merkezinde bir spor etkinliğini deneyimlerken kent belleğinin içinde yer alma ayrıcalığını yaşadı. Organizasyonun hedefi, amatör sporun yaygınlaşmasını desteklemek ve gençlere düzenli sportif faaliyetler için alan açmaktı.

ödül dağılımı ve rekabetin önemi:

Turnuvanın maddi teşvikleri de dikkat çekiciydi. Dereceye giren takımlar toplam 70 bin TL para ödülünü paylaştı: birinci takım 25 bin TL, ikinci 20 bin TL, üçüncü 15 bin TL ve dördüncü takım 10 bin TL değeri alan takımlar oldu. Bu dağılım, gençlerin müsabaka boyunca yüksek tempolu maçlar oynamasına ve son anlara kadar mücadeleyi sürdürmesine katkı sağladı.

Turnuva boyunca sporcu davranışları, fair-play ve ekip dayanışması ön plana çıktı. Organizasyon yetkilileri, benzer etkinliklerin devam edeceğini belirterek bölgesel spor altyapısının güçlendirilmesine vurgu yaptı.

başkanın değerlendirmesi:

Turnuva, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın hava atışıyla başladı. Başkan Turan etkinlikte yaptığı açıklamada: "Bende buradaki gençlerin yaşındayken amatör sporlarla uğraşmış birisiyim. Dolayısıyla bu yaşlardaki sporun gelecekte çok faydasını göreceksiniz. Biz de başta çocuklarımız olmak üzere spor yapmak isteyen gençlerimizin önünü açacağız" dedi. Turan’ın sözleri, belediyenin spor politikalarına ve gençlere yönelik yatırımlarına ilişkin net bir mesaj verdi.

Etkinlik, katılımcılara kısa vadede rekabet imkânı sunarken uzun vadede spor alışkanlıklarının ve sosyal bağların güçlenmesine katkı sağlayacak bir platform olarak değerlendirildi. Organizasyonun kapanışında dereceye giren takımlar ödüllerini alırken, turnuvanın genç sporcular için yeni bir başlangıç noktası olması hedeflendi.

FATİH BELEDİYESİ İLE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN &quot;TARİHİN ORTASINDA...

FATİH BELEDİYESİ İLE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN "TARİHİN ORTASINDA, POTANIN ALTINDA" BASKETBOL TURNUVASI, SİLİVRİKAPI SPOR KÖYÜ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tek idmanla maça çıktı, Storck takımı tebrik etti
images

antalyaspor'un galibiyeti, boluspor'un dersleri: teknik sorumlular değerlendirdi
images

Stef Wils: ilk yarıda fırsatları bitiremedik, sonuca yazık oldu
images

Samsunspor ile Trabzonspor maçı ilk 15 dakikada golsüz eşitlikle devam ediyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Maltepe enkazında yaşamını yitiren Hüseyin Özkurt dualarla uğurlandı

Tuzla 2027 bütçesini katılımcı süreçle kabul etti: kent meydanı ve ulaşım öncelikli yatırımlar

Bornova kavşağında yol tartışması büyüdü, genç araca tekme attı

Altınözü'nde gece kazası: 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Çivril'de camiler haftası kapsamında sabah namazı buluşması