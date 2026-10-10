Tarihin ortasında potanın altında: Silivrikapı'da gençlerin basketbol heyecanı

turnuva detayı ve katılım koşulları:

Fatih Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Tarihin Ortasında, Potanın Altında" Basketbol Turnuvası, Silivrikapı Spor Köyü'nde gerçekleştirildi. Organizasyona, Fatih'te yaşayan veya eğitim gören 18 yaş ve üzeri gençler katıldı. Turnuva, gençlere hem saha içinde rekabet hem de takım çalışmasını deneyimleme fırsatı sundu.

Müsabakalar, tarihi dokunun sunduğu görsel kaliteyle birleşti; katılımcılar İstanbul'un merkezinde bir spor etkinliğini deneyimlerken kent belleğinin içinde yer alma ayrıcalığını yaşadı. Organizasyonun hedefi, amatör sporun yaygınlaşmasını desteklemek ve gençlere düzenli sportif faaliyetler için alan açmaktı.

ödül dağılımı ve rekabetin önemi:

Turnuvanın maddi teşvikleri de dikkat çekiciydi. Dereceye giren takımlar toplam 70 bin TL para ödülünü paylaştı: birinci takım 25 bin TL, ikinci 20 bin TL, üçüncü 15 bin TL ve dördüncü takım 10 bin TL değeri alan takımlar oldu. Bu dağılım, gençlerin müsabaka boyunca yüksek tempolu maçlar oynamasına ve son anlara kadar mücadeleyi sürdürmesine katkı sağladı.

Turnuva boyunca sporcu davranışları, fair-play ve ekip dayanışması ön plana çıktı. Organizasyon yetkilileri, benzer etkinliklerin devam edeceğini belirterek bölgesel spor altyapısının güçlendirilmesine vurgu yaptı.

başkanın değerlendirmesi:

Turnuva, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın hava atışıyla başladı. Başkan Turan etkinlikte yaptığı açıklamada: "Bende buradaki gençlerin yaşındayken amatör sporlarla uğraşmış birisiyim. Dolayısıyla bu yaşlardaki sporun gelecekte çok faydasını göreceksiniz. Biz de başta çocuklarımız olmak üzere spor yapmak isteyen gençlerimizin önünü açacağız" dedi. Turan’ın sözleri, belediyenin spor politikalarına ve gençlere yönelik yatırımlarına ilişkin net bir mesaj verdi.

Etkinlik, katılımcılara kısa vadede rekabet imkânı sunarken uzun vadede spor alışkanlıklarının ve sosyal bağların güçlenmesine katkı sağlayacak bir platform olarak değerlendirildi. Organizasyonun kapanışında dereceye giren takımlar ödüllerini alırken, turnuvanın genç sporcular için yeni bir başlangıç noktası olması hedeflendi.

FATİH BELEDİYESİ İLE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN "TARİHİN ORTASINDA, POTANIN ALTINDA" BASKETBOL TURNUVASI, SİLİVRİKAPI SPOR KÖYÜ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.