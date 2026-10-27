Tarımda iş birliği vurgusu: yeni ilçe müdüründen Bozkurt'a ziyaret

Ziyaret ve ilk temaslar:

Darende Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ömer Doğan, görevine başlamasının ardından Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt'u nezaket ziyaretinde bulundu.

Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Doğan'a teşekkür etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

İş birliği ve ilçenin hedefleri:

Görüşmede, iki kurum arasındaki iş birliği ve koordinasyonun tarım ve hayvancılık alanındaki gelişime katkı sunacağı vurgulandı. Yerel ihtiyaçlara yönelik ortak çalışmaların ve koordineli adımların önemine dikkat çekildi.

Beklentiler ve takip:

Başkan Bozkurt ile Müdür Doğan, iletişimin devamı ve saha odaklı iş birliklerinin önceliklendirilmesi konusunda mutabık kaldı. Bozkurt, Doğan'ın yeni görev döneminin Darende için hayırlı olmasını temenni etti.

DARENDE TARIM VE ORMAN İLÇE MÜDÜRÜ DOĞAN’DAN BAŞKAN BOZKURT’A ZİYARET