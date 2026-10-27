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Tarımda iş birliği vurgusu: yeni ilçe müdüründen Bozkurt'a ziyaret

Ömer Doğan, Darende Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü görevine başladıktan sonra Belediye Başkanı Alican Bozkurt'u ziyaret ederek iş birliği temennisinde bulundu.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Elif Demir

Tarımda iş birliği vurgusu: yeni ilçe müdüründen Bozkurt'a ziyaret

Ziyaret ve ilk temaslar:

Darende Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ömer Doğan, görevine başlamasının ardından Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt'u nezaket ziyaretinde bulundu.

Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Doğan'a teşekkür etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

İş birliği ve ilçenin hedefleri:

Görüşmede, iki kurum arasındaki iş birliği ve koordinasyonun tarım ve hayvancılık alanındaki gelişime katkı sunacağı vurgulandı. Yerel ihtiyaçlara yönelik ortak çalışmaların ve koordineli adımların önemine dikkat çekildi.

Beklentiler ve takip:

Başkan Bozkurt ile Müdür Doğan, iletişimin devamı ve saha odaklı iş birliklerinin önceliklendirilmesi konusunda mutabık kaldı. Bozkurt, Doğan'ın yeni görev döneminin Darende için hayırlı olmasını temenni etti.

DARENDE TARIM VE ORMAN İLÇE MÜDÜRÜ DOĞAN’DAN BAŞKAN BOZKURT’A ZİYARET

DARENDE TARIM VE ORMAN İLÇE MÜDÜRÜ DOĞAN’DAN BAŞKAN BOZKURT’A ZİYARET

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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