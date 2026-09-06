Tarlada son bulan kaza: Kadirli'de otomobil takla attı, 3 yaralı
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Anberinarkı Köyü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarındaki tarlaya uçtu.
Kaza yerinde yaşananlar:
Olayda araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Müdahale ve soruşturma:
Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
OSMANİYE’NİN KADİRLİ İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN TAKLA ATARAK TARLAYA UÇMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.
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