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Tarlada son bulan kaza: Kadirli'de otomobil takla attı, 3 yaralı

Kadirli'de sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atıp tarlaya uçtu; 3 kişi itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılarak hastaneye götürüldü.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 20:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tarlada son bulan kaza: Kadirli'de otomobil takla attı, 3 yaralı

Tarlada son bulan kaza: Kadirli'de otomobil takla attı, 3 yaralı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Anberinarkı Köyü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Kaza yerinde yaşananlar:

Olayda araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve soruşturma:

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

OSMANİYE’NİN KADİRLİ İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN TAKLA...

OSMANİYE’NİN KADİRLİ İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN TAKLA ATARAK TARLAYA UÇMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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