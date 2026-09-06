Kocaelispor, Florian Aye'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

Kocaelispor ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Kocaelispor ile Samsunspor arasında Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın tek golü 26. dakikada geldi ve ilk yarı boyunca iki takım da kapanan savunmalarla pozisyon aradı.

ilk yarı dakikalar:

9. dakikada Celil'in ters tarafa uzun ara pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Emre, Anfernee Dijksteel'in yakın markajına rağmen kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emre'nin vuruşunda kaleci Serhat sağına uzanarak topu ellerinin ucuyla uzaklaştırdı.

26. dakikada önce Samed'in çizgiye pasında Tomasson'un içeri çevirdiği topta Yalçın gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı. Aynı dakikada Daniel Agyei'nin indirdiği topla ceza sahasına giren Gonçalo Sousa'nın ara pasında penaltı noktası üzerine topla buluşan Florian Aye, rakiplerini geçerek yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve skoru 1-0 yaptı.

33. dakikada Tomasson'un yerden sert şutunda top arka direğe çarpıp oyun alanına döndü; devamında Jarju'nun vuruşunda kaleci Serhat başarılı oldu. 37. dakikada Berkan'ın pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Aye'nin topu Haidara'ya gönderdiği pozisyonda Haidara'nın gelişine sert şutu kalenin üzerinden dışarı gitti.

kadrolar ve hakemler:

Stat: Kocaeli Stadyumu. Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Bersan Duran, Mert Bulut.

Kocaelispor (11): Serhat Öztaşdelen, Anfernee Dijksteel, Tanguy Zoukrou, Matej Maglica, Massadio Haidara, Uğur Kaan Yıldız, Cafumana Show, Berkan Kutlu, Gonçalo Sousa, Daniel Agyei, Florian Aye. Yedekler: Onurcan Piri, Muharrem Cinan, Emir Ortakaya, Tobias Gulliksen, Mahamadou Susoho, Metehan Altunbaş, Mustafa Ege Bilim, Makana Baku, Onur Öztonga, Tayfur Bingöl. Teknik direktör: Selçuk İnan.

Samsunspor (11): Okan Kocuk, Josafat Mendes, Logi Tomasson, Gabriele Guarino, Samed Onur, Celil Yüksel, Yunus Emre Çift, Yalçın Kayan, Saikuba Jarju, Emre Kılınç, Sekongo. Yedekler: Efe Yiğit Üstün, Bilal Bayazıt, İgor Drapinski, Strahinja Erakovic, Enes Albak, Mustafa Tan. Teknik direktör: Thorsten Fink.

Gol: Florian Aye (dk. 26) (Kocaelispor). Sarı kart: Massadio Haidara (Kocaelispor).

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA KOCAELİSPOR, SAHASINDA SAMSUNSPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKASININ İLK YARISINI EV SAHİBİ EKİP 1-0 ÖNDE TAMAMLADI.