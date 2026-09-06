Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2698 -0,06%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Siverek Yeni Sanayi Sitesi Kavşağında kaza sonrası tartışma kavgaya dönüştü

Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı'nda zincirleme kaza sonrası çıkan tartışma kavgaya dönüştü; polis olay yerine gelerek müdahale etti ve inceleme başlattı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 21:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Siverek Yeni Sanayi Sitesi Kavşağında kaza sonrası tartışma kavgaya dönüştü

Kaza ve kavga anı:

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, Siverek-Şanlıurfa karayolu Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı'nda maddi hasarlı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrasında taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay sırasında, yol kenarında park halinde bulunan araçlara başka bir aracın çarptığı bildirildi.

Polis müdahalesi ve inceleme:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, müdahale ederek tarafları birbirinden ayırdı. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı kaydedildi. Yetkililer, sürecin tespiti için delil toplama ve ifade alma işlemlerini yürütüyor.

Yol trafiğine etkisi:

Kaza ve kavga nedeniyle Siverek-Şanlıurfa karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerinin bölgedeki düzenlemeleriyle trafik kontrollü şekilde akışa geçirilmeye çalışılırken, sürücülere alternatif güzergah veya dikkatli seyretme uyarısı yapıldı.

ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNDE MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASININ ARDINDAN TARAFLAR...

ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNDE MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASININ ARDINDAN TARAFLAR ARASINDA KAVGA ÇIKTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Banaz sanayi kavşağında çarpışma: tarlaya devrilen araç ve 6 yaralı
images

Akşam tartışması polisi harekete geçirdi: Efeler'de 1 kişi bacaklarından yaralan...
images

Saruhanlı'da bağ işi sırasında yaralanan başkan Ekrem Cıllı ameliyat edildi
images

Serhat Kılıç'ın apartman kamerasına yansıyan son anları

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çolpon-Ata'da tarih ve spor buluştu: 6. Dünya Göçebe Oyunları sona erdi

Kardeşliği bölemeyecekler: Destici'den Kocaeli'de birlik ve asgari gelir çağrısı

Banaz sanayi kavşağında çarpışma: tarlaya devrilen araç ve 6 yaralı

Uşak'ta karting rüzgarı: Motul şampiyonasının 5. ayağı tamamlandı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı