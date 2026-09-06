Siverek Yeni Sanayi Sitesi Kavşağında kaza sonrası tartışma kavgaya dönüştü

Kaza ve kavga anı:

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, Siverek-Şanlıurfa karayolu Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı'nda maddi hasarlı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrasında taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay sırasında, yol kenarında park halinde bulunan araçlara başka bir aracın çarptığı bildirildi.

Polis müdahalesi ve inceleme:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, müdahale ederek tarafları birbirinden ayırdı. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı kaydedildi. Yetkililer, sürecin tespiti için delil toplama ve ifade alma işlemlerini yürütüyor.

Yol trafiğine etkisi:

Kaza ve kavga nedeniyle Siverek-Şanlıurfa karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerinin bölgedeki düzenlemeleriyle trafik kontrollü şekilde akışa geçirilmeye çalışılırken, sürücülere alternatif güzergah veya dikkatli seyretme uyarısı yapıldı.

ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNDE MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASININ ARDINDAN TARAFLAR ARASINDA KAVGA ÇIKTI.