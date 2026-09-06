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Akşam tartışması polisi harekete geçirdi: Efeler'de 1 kişi bacaklarından yaralandı

Efeler'de F.G. ile E.İ. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü; F.G. bacaklarından yaralandı, saldırgan olay yerinden kaçtı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 21:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Akşam tartışması polisi harekete geçirdi: Efeler'de 1 kişi bacaklarından yaralandı

Efeler'de akşam saatlerinde silahlı kavga meydana geldi

Aydın’ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olay, Osman Yozgatlı Mahallesi içinde bulunan Cezaevi Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Olayın gelişimi:

Görgü tanıklarının anlattığına göre, tartışma F.G. ile E.İ. arasında başladı. İddialara göre E.İ. belindeki tabancayı çıkararak F.G.'ye doğrulttu ve F.G.'yi bacaklarından yaraladı. Yaralanmanın ardından E.İ. motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri kısa sürede müdahale ederek yaralıya ilk tedaviyi uyguladı ve ambulansla hastaneye sevk etti. Yapılan kontrollerde F.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis ekipleri ise E.İ.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE İKİ KİŞİ ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE İKİ KİŞİ ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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