Saruhanlı'da bağ işi sırasında yaralanan başkan Ekrem Cıllı ameliyat edildi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bağda çalışırken kaza geçiren Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, üzüm serme makinesine sol elini kaptırdı. Makinenin kapatılmasının ardından acı içinde ambulansa alınan Cıllı, hızlı şekilde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın gelişimi:

Saruhanlı'da gerçekleşen olayda ekipman durdurulduktan sonra başkana ilk müdahale yapıldı ve tedavi için şehir hastanesine götürüldü. Hastanede gerçekleştirilen ameliyat sonrası yapılan tetkiklerde tendonlarında zedelenme tespit edildi. Cerrahi müdahale tamamlanmış olup, doktorların bilgilendirmesine göre başkanın genel durumu iyi.

Belediyeden yapılan açıklama:

Saruhanlı Belediyesi'nin açıklamasında, Başkan Cıllı'nın vakit kaybetmeden hastaneye sevk edildiği ve yapılan ilk tetkiklerde hayati tehlikesinin ve herhangi bir uzuv kaybının olmadığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Cıllı'nın ameliyat edildiği, tedavi sürecinin hekimlerin gözetiminde sürdüğü ve belediyenin geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür ettiği kaydedildi.

Başkan Ekrem Cıllı'nın sağlık durumu yakından izlenmeye devam ediyor ve yetkililer tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini bildiriyor.

SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANI EKREM CILLI, ÜZÜM HASADI SIRASINDA ELİNİ MAKİNEYE KAPTIRARAK YARALANIRKEN AMELİYATA ALINDI. (ARŞİV)