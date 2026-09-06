Serhat Kılıç'ın apartman kamerasına yansıyan son anları

apartman kamerasına yansıyan anlar:

Kağıthane'deki evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç'ın, yaşadığı binaya giriş anları bina güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, olayın yaşandığı apartmanda Kılıç'ın binaya girip asansör önünde durduğunu ve bir süre duvara yaslanarak beklediğini gösteriyor.

Kamera kayıtlarında asansör gelmeyince Kılıç'ın asansörü beklemeyi bırakarak merdivenlere yöneldiği görülüyor. Bu kareler, olayın yaşandığı günün son dakikalarına ilişkin görsel bir zaman çizelgesi sunuyor.

kız kardeşi tarafından bulunması:

Oyuncu, kendisinden uzun süre haber alınamayınca kız kardeşi tarafından Kağıthane'deki evinde bulundu. Olayın ardından Kılıç'ın yaşadığı binanın güvenlik kamerası kayıtları, olay yerindeki son hareketleri açığa çıkarması açısından dikkat çekti.

Görüntüler, hem basına yansıdı hem de olayla ilgili ilk somut görsel kayıt olma özelliği taşıyor; kamuoyunda merak uyandıran bu kayıtlar, yaşananların kronolojisine ışık tutuyor.

KAĞITHANE'DEKİ EVİNDE ÖLÜ BULUNAN OYUNCU SERHAT KILIÇ’IN, YAŞADIĞI APARTMANA GELDİĞİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.