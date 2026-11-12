tarlaya uçan araçta bir genç yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı

kaza yerinde ilk bilgiler:

Sabahtan saatlerinde Oğuzeli-Karkamış yolu Alaçalı mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil tarlaya uçtu. Olayda zarar gören araç, çevredeki vatandaşların bildirimiyle ekiplerin müdahalesine sahne oldu.

kazaya karışan araç ve yaralılar:

Kazaya karışan aracın plakası 27 AGF 389 olarak kaydedildi. Olayda yaralananlar arasında A.U.K. (16), T.Ö.D (22), R.B. (16) ve Fehmi A. (24) bulunuyordu. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

hayatını kaybeden ve adli süreç:

Hastaneye kaldırılan Fehmi A. (24), doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Gencin cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

acil müdahale ve soruşturma:

Kaza sonrası bölgeye 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi; yaralılara ve olay yerine gerekli müdahaleler yapıldı. Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

Yetkililerin açıklamaları ve adli işlemlerin tamamlanmasının ardından kazanın oluş nedenine dair resmi bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

GAZİANTEP’TE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN TARLAYA UÇMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ ÖLÜRKEN, 3 KİŞİ İSE YARALANDI.