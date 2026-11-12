Dolar 50,2531 +0,05%
Euro 55,8469 +0,17%
Bist 11.808,58 +1,22%
Altın Gram 6.401,62 -0,96%
EUR/USD 1,1090 +0,00%
Brent Petrol 93,48 +0,78%
--°

tarlaya uçan araçta bir genç yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı

Gaziantep Oğuzeli-Karkamış yolunda tarlaya uçan 27 AGF 389 plakalı otomobilde 24 yaşındaki Fehmi A. hayatını kaybetti; üç kişi yaralandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

tarlaya uçan araçta bir genç yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı

kaza yerinde ilk bilgiler:

Sabahtan saatlerinde Oğuzeli-Karkamış yolu Alaçalı mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil tarlaya uçtu. Olayda zarar gören araç, çevredeki vatandaşların bildirimiyle ekiplerin müdahalesine sahne oldu.

kazaya karışan araç ve yaralılar:

Kazaya karışan aracın plakası 27 AGF 389 olarak kaydedildi. Olayda yaralananlar arasında A.U.K. (16), T.Ö.D (22), R.B. (16) ve Fehmi A. (24) bulunuyordu. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

hayatını kaybeden ve adli süreç:

Hastaneye kaldırılan Fehmi A. (24), doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Gencin cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

acil müdahale ve soruşturma:

Kaza sonrası bölgeye 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi; yaralılara ve olay yerine gerekli müdahaleler yapıldı. Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

Yetkililerin açıklamaları ve adli işlemlerin tamamlanmasının ardından kazanın oluş nedenine dair resmi bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

GAZİANTEP’TE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN TARLAYA UÇMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ...

GAZİANTEP’TE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN TARLAYA UÇMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ ÖLÜRKEN, 3 KİŞİ İSE YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bozüyük operasyonunda araçtan çıkan büyük uyuşturucu miktarı
images

Kırıkkale'de jandarmanın takibiyle 3 yıl 4 ay hapis cezası alan hükümlü tutuklan...
images

Konya'da tartışma sonrası öğretmen eşini bıçakladı
images

Şanlıurfa'da otobüs aramasında valizden 1 kilo 467 gram esrar çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bozüyük operasyonunda araçtan çıkan büyük uyuşturucu miktarı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde millî teknoloji atölyesi öğrenci kulüplerine uygulamalı destek sunuyor

Restoran emeğini görünür kılacak ödül: Yemeksepeti'nin 'Lezzetin Efsaneleri' gecesi

Üniversiteliler Küre'de 561 yıllık Hoca Şemseddin camisinin izini sürdü

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi