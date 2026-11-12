Bursa'da eş zamanlı denetimde kaçak masörlük: 6 kadın sınır dışı edilecek

Bursa polisi göçmen kaçakçılığı ve kayıt dışı istihdama operasyon düzenledi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ve kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde çalışma başlattı. Eş zamanlı denetimler kapsamında toplam 8 umuma açık iş yeri ile 32 farklı nokta kontrol edildi.

Uygulamalarda görevli ekiplerce toplam 396 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Denetlenen mekanlarda 119 Türk çalışan ile farklı uyruklardan 40 yabancı uyruklu kadın bulundu.

yapılan tespitler:

Kontrollerde yabancı uyruklu kadınlardan 34 kişinin yasal kalış hakkı ve çalışma izninin olduğu, 3 kişinin vize ihlali yaptığı, 3 kişinin ise çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edildi. Ayrıca denetlenen iş yerlerinden birinin çalışma ruhsatının bulunmadığı belirlendi.

Araştırmalarda öne çıkan unsur, bazı kişilerin örgütlü biçimde istihdam edildiği iddiası oldu: yabancı uyruklu 6 kadının kişi başı aylık 50 bin TL ücret karşılığında kaçak masör olarak çalıştırıldığı saptandı. Bu kişiler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

yaptırımlar ve takip süreci:

Öte yandan, kadınları temin ederek çalıştırdığı belirlenen işletme sahipleri hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu denetmenlerince gerekli idari yaptırımlar uygulandı. Emniyet birimleri ve göç idaresi süreci birlikte yürüterek, kayıt dışı istihdam ve olası insan ticareti iddialarını takip etmeye devam edecek.

KAÇAK MASÖRLÜK YAPAN 6 KADIN DEPORT EDİLECEK