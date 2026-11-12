Dolar 50,2527 +0,05%
Euro 55,8505 +0,18%
Bist 11.824,79 +1,36%
Altın Gram 6.406,09 -0,89%
EUR/USD 1,1091 +0,01%
Brent Petrol 93,33 +0,61%
--°

Bursa'da eş zamanlı denetimde kaçak masörlük: 6 kadın sınır dışı edilecek

Nilüfer ve Osmangazi'de 8 iş yeri ve 32 noktada yapılan denetimde, aylık 50 bin TL'ye kaçak çalıştırılan 6 kadın sınır dışı edilmek üzere teslim edildi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 10:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa'da eş zamanlı denetimde kaçak masörlük: 6 kadın sınır dışı edilecek

Bursa polisi göçmen kaçakçılığı ve kayıt dışı istihdama operasyon düzenledi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ve kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde çalışma başlattı. Eş zamanlı denetimler kapsamında toplam 8 umuma açık iş yeri ile 32 farklı nokta kontrol edildi.

Uygulamalarda görevli ekiplerce toplam 396 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Denetlenen mekanlarda 119 Türk çalışan ile farklı uyruklardan 40 yabancı uyruklu kadın bulundu.

yapılan tespitler:

Kontrollerde yabancı uyruklu kadınlardan 34 kişinin yasal kalış hakkı ve çalışma izninin olduğu, 3 kişinin vize ihlali yaptığı, 3 kişinin ise çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edildi. Ayrıca denetlenen iş yerlerinden birinin çalışma ruhsatının bulunmadığı belirlendi.

Araştırmalarda öne çıkan unsur, bazı kişilerin örgütlü biçimde istihdam edildiği iddiası oldu: yabancı uyruklu 6 kadının kişi başı aylık 50 bin TL ücret karşılığında kaçak masör olarak çalıştırıldığı saptandı. Bu kişiler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

yaptırımlar ve takip süreci:

Öte yandan, kadınları temin ederek çalıştırdığı belirlenen işletme sahipleri hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu denetmenlerince gerekli idari yaptırımlar uygulandı. Emniyet birimleri ve göç idaresi süreci birlikte yürüterek, kayıt dışı istihdam ve olası insan ticareti iddialarını takip etmeye devam edecek.

KAÇAK MASÖRLÜK YAPAN 6 KADIN DEPORT EDİLECEK

KAÇAK MASÖRLÜK YAPAN 6 KADIN DEPORT EDİLECEK

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elazığ'da Tekel Sokak'ta husumet sonucu bacağından vuruldu
images

Kilis’te fırın hijyeni mercek altında
images

Dikmekavak Mahallesi'nde Fiat marka otomobil alevlere teslim oldu
images

Ankara'da ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu 15 kasım 2026'da başlıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kışın sessiz tehdidi: karbonmonoksit uykuda fark edilmiyor

Tuzla'da 555 fidanla yeşile adım: saat 11.11'de düzenlenen etkinlikte gelecek için nefes

Kayseri'de temel bağımlılık eğitimi toplumda farkındalık yaratmayı hedefliyor

Elazığ'da Tekel Sokak'ta husumet sonucu bacağından vuruldu

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi