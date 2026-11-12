Eşarpla taktik kuran kadın çetesi Adana'da milyonluk takıları ve dövizleri çaldı

Adana'da müstakil evden ziynet eşyası ve döviz hırsızlığı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, yüzlerini eşarp ile gizleyen üç kadının 9 Kasım'da bir müstakil evden düğünde takılan takılar ile dövizleri alarak kaybolduğu bildirildi. Olay, 792 sokaktaki adreste meydana geldi ve hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın gelişimi:

İddialara göre, ev sahibi Ahmet Kayanın (28) bulunduğu adrese saat 13.00 civarında gelen üç kadın, önce kapıyı çaldı. Kaya, kadınların önceden evleri kontrol ederek içeride kimse olmadığını tespit ettiklerini söyledi. Eğer evde kimse yoksa ellerindeki cihaz ve kartlarla kapıyı açıp içeri girdikleri, bu anların da kamera kayıtlarına yansıdığı belirtildi.

Mağduriyet ve zarar:

Kaya, evden alınanların arasında düğünde takılan altınların ve birikmiş ziynet eşyalarının bulunduğunu; ayrıca dövizlerin de çalındığını ifade etti. Mağdur, maddi kaybın yaklaşık 800 bin ile 1 milyon TL arasında olduğunu belirtti ve 'Bunlar çete, biz bu çeteden kurtulmak istiyoruz' diyerek şikâyetçi olduğunu aktardı.

Olayı tesadüfen fark ettiklerini anlatan Kaya, şehir dışı işleri nedeniyle evi sık sık yalnız bırakmak zorunda olduğunu ve eşinin altınları babasının yanına götürmek isterken eksikliği fark ettiğini söyledi. Evde sadece iki kişinin yaşadığını, ilk başta şüphelerin aile bireyleri arasında dolaştığını ancak güvenlik kamerası kayıtlarının gerçeği ortaya çıkardığını belirtti.

Komşu vakaları ve güvenlik endişesi:

Kaya, aynı grubun daha önce amcasının ve komşularının evlerine de girip hırsızlık yaptığını iddia etti. 'Sürekli geliyorlar, milleti soyuyorlar. Bunlar artık profesyonel olmuşlar' sözleriyle, suçlamanın tekrarlığını ve bölgedeki tedirginliği vurguladı.

Mağdur aile, çalınan takı ve dövizlerin bulunmasını, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını talep ediyor. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttüğü, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haberde adı geçen tarihler, sokak ve mağdurun ifadeleri yetkili makamlar tarafından bildirilen bilgiler doğrultusunda verilmiştir. Olayla ilgili gelişmeler geldikçe yetkili mercilerce açıklama yapılacağı belirtildi.

EVİ SOYULAN AHMET KAYA, "DÜĞÜNDE TAKILAN ALTINLARIMIZ, BÜTÜN BİRİKİMİMİZ, HER ŞEYİMİZİ ALDILAR. BUNLAR ÇETE. BİZ BU ÇETEDEN KURTULMAK İSTİYORUZ. NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK" DEDİ.