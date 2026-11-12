Dolar 50,2527 +0,05%
Euro 55,8505 +0,18%
Bist 11.824,79 +1,36%
Altın Gram 6.406,09 -0,89%
EUR/USD 1,1091 +0,01%
Brent Petrol 93,33 +0,61%
--°

Eşarpla taktik kuran kadın çetesi Adana'da milyonluk takıları ve dövizleri çaldı

Adana Yüreğir'de üç kadın, yüzlerini eşarp ile gizleyip 9 Kasım'da bir evden yaklaşık 800 bin-1 milyon TL değerinde düğün altınları ve döviz çaldı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Eşarpla taktik kuran kadın çetesi Adana'da milyonluk takıları ve dövizleri çaldı

Adana'da müstakil evden ziynet eşyası ve döviz hırsızlığı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, yüzlerini eşarp ile gizleyen üç kadının 9 Kasım'da bir müstakil evden düğünde takılan takılar ile dövizleri alarak kaybolduğu bildirildi. Olay, 792 sokaktaki adreste meydana geldi ve hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın gelişimi:

İddialara göre, ev sahibi Ahmet Kayanın (28) bulunduğu adrese saat 13.00 civarında gelen üç kadın, önce kapıyı çaldı. Kaya, kadınların önceden evleri kontrol ederek içeride kimse olmadığını tespit ettiklerini söyledi. Eğer evde kimse yoksa ellerindeki cihaz ve kartlarla kapıyı açıp içeri girdikleri, bu anların da kamera kayıtlarına yansıdığı belirtildi.

Mağduriyet ve zarar:

Kaya, evden alınanların arasında düğünde takılan altınların ve birikmiş ziynet eşyalarının bulunduğunu; ayrıca dövizlerin de çalındığını ifade etti. Mağdur, maddi kaybın yaklaşık 800 bin ile 1 milyon TL arasında olduğunu belirtti ve 'Bunlar çete, biz bu çeteden kurtulmak istiyoruz' diyerek şikâyetçi olduğunu aktardı.

Olayı tesadüfen fark ettiklerini anlatan Kaya, şehir dışı işleri nedeniyle evi sık sık yalnız bırakmak zorunda olduğunu ve eşinin altınları babasının yanına götürmek isterken eksikliği fark ettiğini söyledi. Evde sadece iki kişinin yaşadığını, ilk başta şüphelerin aile bireyleri arasında dolaştığını ancak güvenlik kamerası kayıtlarının gerçeği ortaya çıkardığını belirtti.

Komşu vakaları ve güvenlik endişesi:

Kaya, aynı grubun daha önce amcasının ve komşularının evlerine de girip hırsızlık yaptığını iddia etti. 'Sürekli geliyorlar, milleti soyuyorlar. Bunlar artık profesyonel olmuşlar' sözleriyle, suçlamanın tekrarlığını ve bölgedeki tedirginliği vurguladı.

Mağdur aile, çalınan takı ve dövizlerin bulunmasını, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını talep ediyor. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttüğü, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haberde adı geçen tarihler, sokak ve mağdurun ifadeleri yetkili makamlar tarafından bildirilen bilgiler doğrultusunda verilmiştir. Olayla ilgili gelişmeler geldikçe yetkili mercilerce açıklama yapılacağı belirtildi.

EVİ SOYULAN AHMET KAYA, &quot;DÜĞÜNDE TAKILAN ALTINLARIMIZ, BÜTÜN BİRİKİMİMİZ, HER ŞEYİMİZİ ALDILAR....

EVİ SOYULAN AHMET KAYA, "DÜĞÜNDE TAKILAN ALTINLARIMIZ, BÜTÜN BİRİKİMİMİZ, HER ŞEYİMİZİ ALDILAR. BUNLAR ÇETE. BİZ BU ÇETEDEN KURTULMAK İSTİYORUZ. NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK" DEDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elazığ'da Tekel Sokak'ta husumet sonucu bacağından vuruldu
images

Kilis’te fırın hijyeni mercek altında
images

Dikmekavak Mahallesi'nde Fiat marka otomobil alevlere teslim oldu
images

Ankara'da ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu 15 kasım 2026'da başlıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Casper'in Excalibur G915 ve G870 kapak mekanizması 100 bin çevrimi sorunsuz tamamladı

Damarsal sertleşme sorunlarında cerrahi dışı yaklaşım: ESWT ile ne beklenmeli

Köy okulunun dersleri zeytin dalında: öğrenciler uygulamalı eğitimle üretime katılıyor

Galatasaray yoğun fikstürde lig ve Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir döneme giriyor

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi