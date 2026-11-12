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Turgut Kavşağı'nda trafik durdu: üç araçlı kazada 4 yaralı

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Turgut Kavşağı'nda üç aracın karıştığı kazada bir kişi araçta sıkıştı; itfaiye kurtardı, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Turgut Kavşağı'nda trafik durdu: üç araçlı kazada 4 yaralı

Olayın özeti:

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, Turgut Kavşağında meydana gelen kazada 3 araç birbirine çarptı. Kazada toplam 4 kişi yaralandı; olayda bir kişi araç içinde sıkıştı ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Müdahale ve kurtarma:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi. Ekipler olay yerinde yaptıkları ilk incelemede üç yaralının araç dışında olduğunu, bir yaralının ise araçta sıkıştığını tespit etti. İtfaiye ekipleri tarafından sıkışan yaralı güvenli şekilde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralıların durumu ve hasar:

Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlarda çeşitli boyutlarda maddi hasar oluştu; olayla ilgili soruşturma ve trafik akışının normale döndürülmesi için yetkililer çalışma başlattı.

YATAĞAN’DA 3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

YATAĞAN’DA 3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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