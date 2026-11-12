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Değirmenaltı'nda huzur adımı: sahilde drone ve ekiplerle yoğun GBT denetimi

Tekirdağ'da Değirmenaltı kumsalında polis ekipleri, Süleymanpaşa sahil bandında drone destekli huzur uygulaması yaptı; çok sayıda kişi GBT ile sorgulandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:55

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Değirmenaltı'nda huzur adımı: sahilde drone ve ekiplerle yoğun GBT denetimi

Tekirdağ sahilinde geniş çaplı huzur uygulaması

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde Değirmenaltı kumsalı ve sahil bandında akşam saatlerinde geniş çaplı huzur denetimi gerçekleştirdi. Uygulamaya Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Denetimin işleyişi:

Polis ekipleri, vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda kimlik kontrolleri yaparak aranan veya şüpheliye yönelik sorgulamalar gerçekleştirdi. Yapılan kimlik taramaları kapsamında çok sayıda kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu uygulandı. Sahil hattındaki hareketlilik hem karadan görev yapan ekiplerce hem de havadan drone ile takip edildi; drone desteği ekiplerin geniş alanları hızlı ve etkili biçimde denetlemesine imkan sağladı.

Bilgilendirme ve uyarılar:

Denetimler sırasında ekipler, yalnızca kimlik kontrolü yapmakla kalmayıp vatandaşlarla birebir görüşmeler yaparak ortak yaşam alanlarında uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yaptı. Özellikle sahil bandında ateş yakılmaması, yüksek sesle müzik çalınmaması, çevreyi rahatsız edecek gürültü yapılmaması ve ses çıkaran patlayıcı maddelerin kullanılmaması konusunda uyarılar yapıldı. Polisler, sahil alanlarının aileler, çocuklar ve tüm vatandaşlar tarafından ortak kullanılan yaşam alanları olduğunu vurgulayarak çevre temizliğine dikkat edilmesini istedi.

Emniyet yetkilileri, benzer huzur uygulamalarının bölgedeki güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla periyodik olarak sürdürüleceğini belirtti ve vatandaşlardan ortak kullanım alanlarına saygı göstermelerini istedi.

DEĞİRMENALTI KUMSALI VE SAHİL BANDINDA GENİŞ ÇAPLI HUZUR DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DEĞİRMENALTI KUMSALI VE SAHİL BANDINDA GENİŞ ÇAPLI HUZUR DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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