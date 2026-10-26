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Tarsus'ta iki aracın çarpışması sonucu otomobil kanala düştü, 1 kişi öldü

Heleke Mahallesi'nde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; otomobil kanala düştü ve sürücü Nusret Çiftçi (70) hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tarsus'ta iki aracın çarpışması sonucu otomobil kanala düştü, 1 kişi öldü

Tarsus'ta iki aracın çarpışması sonucu otomobil kanala düştü, 1 kişi öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Heleke Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, S.Ö. idaresindeki hafif ticari araç ile Nusret Çiftçi (70) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak kanala düştü.

Kaza yerinde müdahale:

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk kontrollerde sürücü Nusret Çiftçi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından bölge trafiğe kapatılarak güvenlik önlemleri alındı ve inceleme başlatıldı.

Soruşturma sürüyor:

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. Jandarma ekipleri, çarpışmanın nedenini ve kaza anındaki sürücü davranışlarını tespit etmek amacıyla olay yerinde delil toplama ve görgü tanıklarıyla görüşme çalışmalarını sürdürüyor. Kazanın kesin sebebi yapılacak teknik inceleme ile netleşecek.

TARSUS İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YAŞAMINI...

TARSUS İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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