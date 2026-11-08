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Yeni Parti kapı kapı dolaşacak: üyeye dayalı yönetim ve mahalle meclisleriyle yol haritası

Özgür Özel, üyelerin doğrudan belirleyeceği yönetim, mahalle meclisleri ve 250 bin kişilik kampanya ordusuyla kapı kapı dolaşıp seçim sonrası yönetimi anlatacak.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Yeni Parti kapı kapı dolaşacak: üyeye dayalı yönetim ve mahalle meclisleriyle yol haritası

Özgür Özel Ankara il başkanlığında oy kullandı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ankara İl Başkanlığında kurulan sandıkta genel başkanlık ön seçimi için oyunu kullandı. Özel, milletvekilleri ve adayların genelge gereği Türkiye’nin farklı noktalarından oy kullanabildiğini belirtti ve partinin örgütlülüğünün geniş çaplı olduğunu vurguladı.

üyelerin belirlediği liderlik ve doğrudan demokrasi:

Özel, partinin kuruluş sürecinde sokaktan gelen talep sonucu ortaya çıktığını hatırlattı ve en önemli yenilik olarak doğrudan demokrasiyi gösterdi. Delegasyon sistemine yönelik eleştirilerini sıralayan Özel, geçmişte delege üzerinden yürüyen mekanizmaların partileri ve siyaseti tıkadığını, Yeni Parti olarak söz, karar ve yetkinin üyede olacağı bir yapı kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

Partinin uygulamaya koyduğu yöntem kapsamında Türkiye genelinde yaklaşık 900 ilçe ve 3 bin merkezde oy kullanıldığını aktaran Özel, Çankaya ve Ankara örnekleri vererek yerel yarışların üyeler tarafından belirlendiğini anlattı. Bu süreçle şimdiye dek ilçe ve il başkanlıklarının ardından genel başkanın da doğrudan üyelerce seçildiğini söyledi.

mahalle meclisleri, kampanya ordusu ve kapı kapı çalışma:

Özel, yeni tüzüğe uygun olarak öncelikli hedeflerinin mahalle meclislerini kurmak olduğunu belirtti. Mahalle, ilçe ve il meclisleriyle üyelerin sadece seçim döneminde değil siyasetin üretilmesi ve uygulanmasında da söz sahibi olacağını kaydetti. Partinin saha stratejisinde ilk adım olarak 250 bin kişilik bir seçim propaganda ordusu oluşturulacağı ifade edildi.

Özel, partiye destek verenlerin arasındaki üyelerin yaklaşık 800 bine yakın olduğunu ve bunların bir kısmının aidat ödeyerek partiyi ayakta tuttuğunu açıkladı. Maddi olanakları sınırlı üyelerin bile kredi kartı taksitleri ve küçük katkılarla düzenli ödeme yaptıklarına dikkat çekildi. Bu dayanışma üzerinden hem üyelerin hem de üye olmayan gönüllülerin kampanyaya katılabileceği, mahallelerde ülkenin sorunlarının tartışılıp çözümlerinin tespit edilip halka aktarılarak uygulama planlarının anlatılacağı belirtildi.

Parti programında kapı kapı çalışma vurgusu öne çıktı; her eve, her seçmene ulaşma hedefi tekrarlanarak seçmenlerin dertlerinin dinlenip gücü yettiğince çözüm üretileceği taahhüt edildi. Özel, partinin ileriki dönemde sahada pilot uygulamalarla mahalle temelli karar alma mekanizmalarını işler hale getireceğini söyledi.

Özel ayrıca gelecek hafta cumartesi ve pazar günü Ankara’da gerçekleştirilecek resmi kongreyi duyurdu ve kuruluş sürecinden beri emek veren tüm üyelere teşekkür etti. Kapanışta, sandığa güvenle yürüyüp seçimi kazanma ve halkı mutlu etme hedefinin altını çizdi ve bu yolda birlik çağrısı yaptı.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, PARTİSİNİN ANKARA İL BAŞKANLIĞINDA KONUŞTU

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, PARTİSİNİN ANKARA İL BAŞKANLIĞINDA KONUŞTU

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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