Tarsus'ta sağanak hayatı aksattı, muhtar öğrenciyi kucağında taşıdı

tarsus'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı aksattı. Yağış sonrası bazı mahallelerde yollar, site bahçeleri ve ara sokaklarda geniş çaplı su birikintileri oluştu; sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.

mahallelerde görüntüler ve müdahaleler:

Atatürk Mahallesi başta olmak üzere Gaziler ve Gazipaşa mahallelerinde görülen su birikintileri, toplu konut alanları ve site bahçelerinde de etkisini gösterdi. Biriken yağmur suları nedeniyle özellikle alt yapı yetersizlikleri ve tahliye kanallarının tıkanıklığı gündeme geldi. Vatandaşlar kısa mesafeleri dahi su içinde yürümek zorunda kaldı, bazı bölgelerde araçlar yavaş ilerledi veya park halindeki araçların çevresinde su toplandı.

muhtarın dayanışma anı ve mahalle yaşamı:

Atatürk Mahallesi Muhtarı Süleyman Bolat yağış sırasında okul servisinden indikten sonra evine ulaşmakta güçlük çeken bir öğrenciyi kucağına alarak güvenli şekilde evine götürdü. Bu görüntü, mahallede dayanışma ve yardım çabalarının simgesi olarak dikkat çekti. Öte yandan Kavaklı Mahallesinde bir vatandaşın su birikintisine girerek su balonunun içinde yağmurun tadını çıkarması günün farklı anlarından biri oldu.

Yağışın ardından yaşanan olumsuzluklar, yağmur suyu tahliye altyapısının güçlendirilmesi ve düzenli bakımının önemini yeniden gündeme getirdi. Yetkililerin ve mahalle temsilcilerinin altyapı eksikliklerini gözden geçirmesi bekleniyor.

MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE BAZI MAHALLELERDE YOLLAR VE SİTE BAHÇELERİ YAĞMUR SUYUYLA DOLARKEN, VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI.