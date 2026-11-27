Çalıştayın amacı ve katılımcılar:

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Mor Cepken" Kadın Çalıştayı düzenledi. Etkinlik, Büyükşehir Ana Hizmet Binası Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi ve Büyükşehir ile ilçe belediyelerinin kadın hizmetleri çalışanları, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli kamu kurum temsilcilerinin bir araya gelmesini sağladı.

Programda, kurumların kadına yönelik hizmetleri, çalışmaların değerlendirilmesi ve deneyim paylaşımı ön plandaydı. Çalıştay süresince hem hizmetlerin tanıtımı hem de ortak hareket etme yollarının tartışılması hedeflendi.

Sunumlar ve hizmetlerin değerlendirilmesi:

Çalıştayda Kadın Dayanışma Merkezi, Kadın Sığınma Evi, Eşitlik Birimi ve Kadın Dostu Kentler projesi gibi Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara yönelik hizmetleri tanıtıldı. Katılımcılar bu sunumlar üzerinden uygulamaların etkinliği ve eksik kalan noktalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gün boyunca yapılan oturumlarda, hizmetlerin yaygınlaştırılması, personel eğitimi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gibi konular öne çıktı. Çalıştay, yerel aktörlerin ortak yol haritası oluşturmasına zemin hazırladı.

Vaka süpervizyonu ve meslektaş eğitimi:

Programın önemli bir bölümünü oluşturan vaka süpervizyonu uygulamasını Aile Danışmanı, Akademisyen Dr. Güngör Çabuk yürüttü. Dr. Çabuk, Vaka Süpervizyonu-Meslektaş Danışmanlığı Tekniğinin bir vakayı farklı bakış açılarıyla ele alıp analiz ederek ortak çözüm aramaya imkân tanıdığını anlattı.

Bu tekniğin, kadına yönelik şiddet vakalarında personelin tıkandığı noktaları paylaşarak aşmasına, yeni yöntemler öğrenmesine ve sorumluluğun paylaşılmasına katkı sağladığı vurgulandı. Eğitimin süre ve sınırlarının belirlenmiş olması, vaka üzerinde derinlemesine çalışmaya imkan verdiği aktarıldı.

Yerel hedefler ve gelecek planları:

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Nazlı Küçüksarı, çalıştayın deneyim aktarımı ve bilgi alışverişini artırdığını belirterek belediyenin kadınların hak ve hizmetlere eşit erişimini sağlamayı amaçladığını söyledi. Küçüksarı, ilk etapta mesleki eğitimlere odaklanan küçük bir çalıştay düzenlediklerini ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde halkın da katılımıyla daha geniş bir etkinlik planladıklarını ifade etti.

Küçüksarı ayrıca çalışmaların yaygınlaştırılması ve verimliliğinin artırılması için kurum içi eğitimlerin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Mor cepkenin kültürel anlamı:

Çalıştayda, "Mor Cepkenli Kadın" adlı kitabın yazarı ve eğitimci aktivist Kamile Yılmaz da mor cepken kıyafetinin çalıştaya dahil edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yılmaz, mor cepkenin kültürümüzde düğün kıyafeti olarak kullanıldığını, 1800'lü yıllarda Yörük gelenekleri içinde bir kadının şiddet gördüğünü ilan etmek için bu kıyafeti giyip yüksek bir yere çıkarak destek topladığını anlattı.

Yılmaz, bu uygulamanın toplumun şiddete karşı tepki gösterme ve şiddet uygulayan kişiyi sosyal olarak dışlama mekanizması oluşturduğunu, dolayısıyla mor cepkenin toplumsal hafızada önemli bir yer tuttuğunu belirterek belediyenin bu değeri hatırlattığı için teşekkür etti.

Sonuç ve sürdürülebilirlik vurgusu:

Çalıştay, kadınlara yönelik hizmetlerin tanıtılması ve vakalara ilişkin mesleki becerilerin güçlendirilmesi açısından katılımcılar için önemli bir eğitim ve paylaşım zemini sundu. Dr. Güngör Çabuk etkinlik sonunda, kurum içi eğitimlerin sürekliliğinin ve vaka süpervizyonu uygulamalarının sürdürülebilirliğinin altını çizdi; bu yaklaşımların hizmet kalitesini yükselttiği vurgulandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği bu tür çalıştaylarla yerel düzeyde kadına yönelik şiddetle mücadele kapasitesini artırmayı ve hizmetlerin toplumla buluşmasını amaçlamaya devam edeceğini duyurdu.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA "MOR CEPKEN" KADIN ÇALIŞTAYI DÜZENLEDİ.