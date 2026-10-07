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Tartışma sonrası pompalı tüfekli saldırı: İncirliova'da eşi ağır yaralandı

İncirliova Hürriyet Mahallesi'nde D.S.'nin pompalı tüfekle vurduğu eşi E.S. Aydın Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı, saldırgan kaçtı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tartışma sonrası pompalı tüfekli saldırı: İncirliova'da eşi ağır yaralandı

İncirliova'da yaşananlar:

İlçenin Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre çift arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve iddialara göre D.S. pompalı tüfekle eşi E.S.'ye ateş etti.

Silah seslerinin duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı E.S.'yi ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneden gelen bilgilere göre yaralının hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

Olay sonrası güvenlik önlemleri ve arama çalışmaları:

Saldırının ardından olay yerinden kaçan D.S.'yi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olay yeri incelemesi yapan ekipler delil toplama ve tanık ifadelerini alma süreçlerini sürdürüyor.

Soruşturmayı yürüten birimler, olayın çıkış sebebine ilişkin araştırmalarını derinleştirirken, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları ve çevre halkının beyanları titizlikle inceleniyor.

Soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldı. Yetkililer, olayın oluş şekli ve kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini; yaralının tedavi ve durumuyla ilgili bilgilerin sağlık kurumları tarafından paylaşılacağını bildirdi. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE VURDU

EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE VURDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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