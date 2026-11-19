dava ve karar:

Denizli'de 23 Kasım 2025 tarihindeki kazada, Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesi'nde S.S. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu motosikletten savrularak ağır yaralanan 25 yaşındaki motokurye Muratcan Pekeroğlu, sevk edildiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Denizli 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık S.S. hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası ve ehliyetine 1 yıl süreyle el konulmasına hükmetti. Karar, duruşmayı takip eden aile üyelerince tepkiyle karşılandı.

aile tepkisi ve itiraz kararı:

Muratcan Pekeroğlu'nun babası Mustafa Pekeroğlu, verilen cezanın beklentilerini karşılamadığını belirterek karara itiraz edeceklerini ve dosyayı üst mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı. Baba Pekeroğlu, trafik kazalarında kaybedilen gençlerin ailelerinin yaşadığı acının derin olduğunu vurgulayarak cezaların yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Aile, mahkeme kararının hapis cezasını düşük bulduğunu ifade etti ve benzer olaylarda yetersiz kalan cezaların değiştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

bilirkişi raporları ve delil talepleri:

Dava sürecinde sunulan ilk bilirkişi raporunda karşı tarafa tali kusur verildiği, ancak son raporda karşı tarafın yüzde 100 kusurlu bulunduğu belirtildi. Ailenin aktardığına göre sanık ve taraflar raporlara itiraz ederek yeni rapor talep etmiş, mahkeme ise bu talebi kabul etmemiştir.

Aile, sürücünün olayı görüp görmediğinin netleştirilmesi için HTS kayıtlarının incelenmesini istemiş; ancak bu talep mahkemece karşılanmamıştır. Baba Pekeroğlu, telefonla meşguliyet gibi olası ihmal iddialarını üst mahkemede yeniden gündeme getireceklerini söyledi.

Mahkeme kararının ardından aile hukuki yollara başvuracaklarını bildirirken, dava kamuoyunda trafikteki güvenlik, cezaların caydırıcılığı ve bilirkişi raporlarının rolü konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

DENİZLİ'DE GEÇTİĞİMİZ YIL OTOMOBİL ÇARPMASI SONUCU MOTOSİKLETTEN SAVRULARAK HAYATINI KAYBEDEN 25 YAŞINDAKİ MOTOSİKLETLİ MURATCAN PEKEROĞLU DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI. ACILI AİLE KARARA İTİRAZ EDEREK İSTİNAF MAHKEMESİNE BAŞVURACAKLARINI SÖYLEDİ.