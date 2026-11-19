Olayın gelişimi:

Olay, saat 16.30 sıralarında İstanbul Fatih Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir motokurye ile kimliği belirsiz kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay cadde ortasında büyüdü ve çatışma sırasında bir kurye ağır yaralandı.

Müdahale ve inceleme:

Saldırı sonrası ağır yaralanan kuryeye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgedeki çalışmasını sürdürürken, emniyet güçleri olaya ilişkin soruşturma başlattı. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve polis kayıtları incelemeye alındı.

Yetkililer, şu aşamada saldırganların kimliğine ve olayın çıkış nedenine dair kesin bilgi vermedi; çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İSTANBUL FATİH’TE CADDE ORTASINDA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA BİR KURYE AĞIR YARALANDI. OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ BÖLGEDE İNCELEME YAPARKEN, EMNİYET GÜÇLERİ KONU İLE İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATTI.