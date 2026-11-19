APEC zirvesi sonrası üçlü görüşmenin yankıları:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump ile Çin'in Shenzhen kentinde yapılan üçlü görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında buluşmayı diplomasi tarihinde yeni bir sayfa olarak nitelendirdi. Putin, görüşmenin verimli geçtiğini ve taraflar arasında birçok konuda karşılıklı anlayışa varıldığını belirtti.

Putin, görüş alışverişinin açık bir ortamda gerçekleştiğini, bunun da liderlerin birbirini daha iyi anlamasına hizmet ettiğini söyledi. Üç liderin toplantısının gündeminde BM reformu, uluslararası güvenlik meseleleri ve nükleer yayılmanın önlenmesi gibi başlıkların öne çıktığı aktarıldı.

Üçlü görüşmenin odaklandığı başlıklar:

Putin, toplantıda öne çıkan konular arasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformu ve bu kurumun potansiyelinin artırılmasının bulunduğunu ifade etti. Üç liderin, BM gibi evrensel kuruluşların günümüz gerçeklerine uygun şekilde yeniden ele alınması gerektiği konusunda mutabık kaldığını söyledi.

Ayrıca, kitle imha silahlarının ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi meselesi, seyrüsefer serbestliği ve uluslararası deniz hukukuna uyum gibi güvenlik konularının da görüşüldüğü belirtildi. Putin, bazı uluslararası kuruluşların yetki sınırlarını aştığı algısına dair eleştirileri de masaya yatırdıklarını kaydetti.

Ukrayna, Avrupa ve müzakere çağrısı:

Görüşmede Ukrayna savaşı ve olası çözüm yollarının da ele alındığını söyleyen Putin, Rusya'nın çatışmanın sona erdirilmesini istediğini ancak bu yönde başka tarafların iradesinin de belirleyici olduğunu vurguladı. Putin, Kiev yönetimi ile Avrupa destekçilerinin barışa varma konusunda istekli görünmediği değerlendirmesini yineledi.

Putin, Avrupa'nın bu müzakerelere ne getireceğinin anlaşılması gerektiğini belirterek diplomatik kanallar aracılığıyla Avrupalıların Moskova'ya gelip pozisyonlarını belirlemelerini önerdiklerini söyledi. Bu adımın ardından Rusya'nın Ukrayna ile diyaloga devam edip etmeyeceğine karar verileceğini ifade etti. Putin, Avrupa güvenliğinin Avrupa'nın kendisi olmadan tartışılmasının garip olacağını da ekledi.

Rus lider, Avrupa ile savaş arayışında olduklarına dair iddiaları ise sert biçimde reddetti ve bu tür iddiaları 'saçmalık' olarak nitelendirdi.

Kırım Köprüsü saldırısı ve misilleme tehdidi:

Putin, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırılara değinirken köprünün sivil altyapı olduğunu, askeri malzeme taşımak için kullanılmadığını savundu. Bu saldırının cevapsız kalmayacağını belirterek Karşılığımız çok daha acı verici olacak ifadesini kullandı. Putin ayrıca, Karadeniz'de Rus tankerlerine yönelik saldırılara karşılık misilleme adımları atıldığını ve bu misillemelerin Ukrayna ekonomisine yönelik zarar girişimlerinden daha 'acı verici' olduğunu söyledi.

Yalta benzetmesi ve Nobel eleştirisi:

Üçlü görüşmenin Yalta Konferansı ile kıyaslanmasına da cevap veren Putin, Yalta'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası gerçeklikleri resmileştirdiğini ve BM'nin kurulmasına zemin hazırladığını hatırlattı. Putin, Yalta üzerinden dünyayı paylaşma iddialarını reddetti ve oradaki anlaşmaların küresel çatışmayı önlemeye katkı sağladığını savundu.

Basın toplantısında ayrıca Nobel Ödülleri ve Nobel Komitesi'ne yönelik eleştirilerde bulunan Putin, Alfred Nobel'in servetinin bir kısmının Rusya'daki ticari faaliyetlerden elde edildiğine dair ifadeler kullandı. Putin, Nobel Vakfı aracılığıyla dağıtılan ödül parasının kökeni konusunda kamuoyunun daha dikkatli düşünmesi gerektiğini öne sürdü.

Putin toplantının genel atmosferini ve üç lider arasındaki diyaloğun niteliğini olumlu olarak değerlendirdi. ABD-Rusya hattında icra edilen siyasi temasların sürdürülmesini ve ikili ilişkilerde düzelme yönünde samimi çabaların bulunduğunu belirtti; bununla birlikte bazı meselelerin daha hızlı ilerlemesini beklediklerini söyledi.

Putin'in açıklamaları, APEC marjındaki üçlü temasın bölgesel ve küresel düzeyde yaratacağı etki ve önümüzdeki süreçte atılacak diplomatik adımlar açısından yakından izlenecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdikleri üçlü görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, temaslarını "diplomasi tarihinde yeni bir sayfa" olarak tanımladı. Putin, Ukrayna’daki savaşa ilişkin, "Avrupa'nın bu müzakerelere ne getireceğini anlamamız gerekiyor. Bu nedenle, diplomatik kanallar aracılığıyla Avrupalıların Moskova'ya gelip pozisyonlarını belirlemelerini önerdik" dedi.