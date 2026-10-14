Taşkın Akbaba caddesini çamur içinde bıraktı

Beykoz'ta sağanak sonrası sokaklar sular altında kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış, Beykoz'da su birikintilerine yol açtı. Anadolu Yakası'nda yoğun yağışın gözlendiği ilçede, bazı cadde ve sokaklar kısa sürede suyla doldu.

Etkilenen nokta ve nedenleri:

İlçede özellikle Akbaba Caddesi üzerinde rögarın taşması sonucu yola yayılan çamurlu su dikkat çekti. Rögar taşması, yağışın yoğunluğuyla birlikte yüzeyde biriken suları tahliye edemeyince caddenin büyük bölümünü kapladı.

Ulaşıma yansımaları:

Cadde üzerinde biriken su nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti ve bazı noktalarda trafik akışında aksamalar meydana geldi. Özellikle alçak kesimlerdeki araçlar için ilerlemek zorlaştı; yaya geçişleri de olumsuz etkilendi. Olay yerinde ulaşımın normale dönmesi için suyun çekilmesi ve rögarların temizlenmesi gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarıyla başlayan yağış, ilçede kısa süreli de olsa günlük yaşamı etkiledi ve yetkililerin müdahalesini gerektirecek görüntüler oluşturdu.

CADDELERİ ÇAMURLU SU BASARKEN, ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ