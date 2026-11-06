Taşkın Sinop'ta Mertoğlu'ndaki çeltik tarlalarını vurdu

Taşkın köylülerin hasadını sekteye uğrattı

Sinop merkezine bağlı Mertoğlu köyünde etkili olan sağanak yağış sonrası Karasu Çayı'ndaki taşkın, bölgede hasat bekleyen çeltik tarlalarının suyla dolmasına neden oldu. Su tahliye kanallarının ve menfezlerin tıkalı olması sonucunda biriken sular, biçilen ve henüz hasat edilemeyen alanlara yayıldı.

Etkenler ve zarar boyutu:

Çeltik üreticileri yağışın doğrudan sebep olduğunu belirtirken, asıl sorunun su giderlerinin bakımsızlığı olduğuna dikkat çekti. Üretici Doğan Kümeç, 'Dün başlayan aşırı yağışlar sonucunda tarlaların su giderleri temiz olmadığı için su tahliye edilemedi ve arazilerimizi bastı. Biçilen yerlerimiz olduğu gibi henüz hasat edemediğimiz alanlarımız da vardı. Menfezlerin ve su giderlerinin tıkalı olması nedeniyle her yıl aynı sorunla karşılaşıyoruz. Bu yıl sulama sistemindeki arızalar nedeniyle çeltik hasadı da gecikti. Hasat dönemini beklerken yağmur geldi ve sel ürünlerimize zarar verdi. Yaklaşık yüzde 50 zararımız var' diye konuştu.

Küçük üreticilerin geçimini sağladığı bölgede toplamda yaklaşık 8 bin dönüm tarım arazisi bulunduğu, en küçük yağışta bunun 4 bin dönümünün su altında kaldığı aktarıldı.

Üreticilerin talepleri ve beklentileri:

Bir diğer üretici İsmail Kümeç ise benzer taşkınların daha önce de yaşandığını, yapılan incelemelerin somut adımlara dönüşmesini istediklerini söyledi. Kümeç, 'İki sene önce de aynı konuyu gündeme getirmiştim. O zaman da gelip baktılar. İnşallah bu kez lafta kalmaz. Biz zarara alıştık ama daha büyük bir felaket de yaşanabilirdi. Bizim istediğimiz tek şey DSİ'nin buradaki menfezleri büyütmesi. Su kanallarına ve menfezlere yeterince bakılmıyor. Çayın başından temizlik yapılıyor ancak su yukarıdan aşağıya geliyor. Çayın sonundaki tahliye noktaları da temizlenmeli. Su buradan nasıl tahliye edilecek' ifadelerini kullandı.

Üreticiler, her yağışta tekrar eden taşkınların önüne geçilebilmesi için menfez ve tahliye kanallarının düzenli temizlenmesi, mevcut sulama sistemindeki arızaların giderilmesi ve DSİ'nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini talep ediyor. Bölge halkı, alınacak önlemlerle hem mahsul kayıplarının azaltılmasını hem de daha büyük felaketlerin engellenmesini bekliyor.

SİNOP’UN MERKEZ İLÇESİNE BAĞLI MERTOĞLU KÖYÜNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN KARASU ÇAYI’NDA YAŞANAN TAŞKIN, ÇELTİK ÜRETİCİLERİNİ MAĞDUR ETTİ.