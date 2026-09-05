Taşköprü Akdoğan Tekke'de silaj makinesi kazasında gencin ayağı koptu

Kaza ve ilk müdahale

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Akdoğan Tekke köyünde meydana gelen kazada, tarlada çalışan 24 yaşındaki İbrahim Kara, henüz belirlenemeyen bir nedenle bacağını silaj makinesine kaptırdı. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların müdahalesiyle makineden kurtarılan Kara'nın ayağının koptuğu belirlendi.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri çağrıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi köyde yapıldıktan sonra genç, tıbbi değerlendirme ve ileri tetkik için hastaneye nakledildi.

Hastane süreci

İlk müdahale Taşköprü Devlet Hastanesinde gerçekleştirildi. Buradaki ön değerlendirme ve stabilizasyonun ardından Kara, daha kapsamlı tetkik ve tedavi amacıyla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kastamonu'daki değerlendirmeler sonucunda kişinin durumu nedeniyle ileri tedavi için Ankara Etlik Şehir Hastanesine nakline karar verildi ve hasta buraya sevk edildi.

Olayın soruşturulması

Jandarma ekipleri köyde ve olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazanın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor; soruşturma kapsamında görgü tanıkları ve olayın meydana geldiği makineye ilişkin teknik bilgiler değerlendirilecek.

Yaşanan gelişmelerle ilgili sağlık ve adli süreç takip ediliyor. Yetkililer, iş makineleriyle çalışırken alınacak güvenlik önlemlerinin önemine vurgu yaptı.

SAĞLIK EKİPLERİNCE TAŞKÖPRÜ DEVLET HASTANESİNDE İLK MÜDAHALESİ YAPILAN İBRAHİM KARA, ARDINDAN KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE KALDIRILDI