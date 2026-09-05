Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Taşköprü Akdoğan Tekke'de silaj makinesi kazasında gencin ayağı koptu

Taşköprü Akdoğan Tekke köyünde tarlada çalışırken silaj makinesine bacağını kaptıran 24 yaşındaki İbrahim Kara'nın ayağı koptu; ileri tedavi için Ankara'ya sevk edildi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 17:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Taşköprü Akdoğan Tekke'de silaj makinesi kazasında gencin ayağı koptu

Kaza ve ilk müdahale

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Akdoğan Tekke köyünde meydana gelen kazada, tarlada çalışan 24 yaşındaki İbrahim Kara, henüz belirlenemeyen bir nedenle bacağını silaj makinesine kaptırdı. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların müdahalesiyle makineden kurtarılan Kara'nın ayağının koptuğu belirlendi.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri çağrıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi köyde yapıldıktan sonra genç, tıbbi değerlendirme ve ileri tetkik için hastaneye nakledildi.

Hastane süreci

İlk müdahale Taşköprü Devlet Hastanesinde gerçekleştirildi. Buradaki ön değerlendirme ve stabilizasyonun ardından Kara, daha kapsamlı tetkik ve tedavi amacıyla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kastamonu'daki değerlendirmeler sonucunda kişinin durumu nedeniyle ileri tedavi için Ankara Etlik Şehir Hastanesine nakline karar verildi ve hasta buraya sevk edildi.

Olayın soruşturulması

Jandarma ekipleri köyde ve olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazanın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor; soruşturma kapsamında görgü tanıkları ve olayın meydana geldiği makineye ilişkin teknik bilgiler değerlendirilecek.

Yaşanan gelişmelerle ilgili sağlık ve adli süreç takip ediliyor. Yetkililer, iş makineleriyle çalışırken alınacak güvenlik önlemlerinin önemine vurgu yaptı.

SAĞLIK EKİPLERİNCE TAŞKÖPRÜ DEVLET HASTANESİNDE İLK MÜDAHALESİ YAPILAN İBRAHİM KARA, ARDINDAN...

SAĞLIK EKİPLERİNCE TAŞKÖPRÜ DEVLET HASTANESİNDE İLK MÜDAHALESİ YAPILAN İBRAHİM KARA, ARDINDAN KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE KALDIRILDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kastamonu'da otluk yangını mezarlığa sıçradı, bazı mezarlar zarar gördü
images

Amasya'da traktör şarampole yuvarlandı: bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yara...
images

gıdı estetiği sonrası nefes borusu açılamayınca acil trakeostomi uygulandı
images

Dover'da maskeli göstericiler limana giden yolları kapattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Meslektaşlarının omuzlarında uğurlandı: şehit polis memuru Mehmet Ali Topatan son yolculuğuna veda etti

Şükrü Saraçoğlu önünde coşku: Fenerbahçe taraftarı derbiye akın etti

teknofest finallerinde kacır: terminal istanbul'un ilk fazı bu ay başlıyor

Kastamonu'da otluk yangını mezarlığa sıçradı, bazı mezarlar zarar gördü

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti