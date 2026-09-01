Taştepe'de tahliyeden anahtar teslimine planlı dönüşüm

yeniden inşa süreci tamamlandı:

6 Şubat depremlerinin ardından rezerv alanı kapsamında planlanan yeniden yapılandırma çalışmaları sonucu Taştepe Mahallesi'ndeki konutların yapımı tamamlandı ve 31 Ağustos itibarıyla anahtar teslimleri hak sahiplerine başlanıldı. Süreç, tahliyeden taşınmaya, inşaat denetiminden altyapı ve çevre düzenlemesine kadar kapsamlı yürütüldü.

tahliye ve belediye desteği:

Rezerv alan kararının alınmasının ardından Battalgazi Belediyesi, sürecin her aşamasında alanda görev aldı. Başkan Bayram Taşkın 2024 yılında mahalleyi ziyaret ederek uygulamanın kapsamını, hak sahipliği sürecini ve yapılacak çalışmaları mahalle sakinlerine aktardı. Belediyede ve mahalle buluşmalarında vatandaşların soruları, talepleri ve çekinceleri tek tek ele alındı.

Evlerini boşaltan ailelerin eşyalarının taşınması için araç ve personel desteği sağlandı; eşyaları yeni konutlar tamamlanana kadar muhafaza edilmesi gereken ailelerin eşyaları belediyeye ait İspenderedeki otelin depo bölümünde saklandı. Yaşlı, hasta, engelli ve taşınma imkânı sınırlı vatandaşların durumları ayrıca değerlendirilerek ilgili kurumlarla koordinasyon kuruldu.

eğitim ve sosyal destekler:

Konteyner kentlerde geçici kalan ailelerin eğitim çağındaki çocuklarının okullarına erişimi için Battalgazi Belediyesi ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında koordinasyon sağlandı; böylece öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması amacıyla servis imkânları oluşturuldu. Belediye ekipleri tahliye süresince mahallede bulunarak ihtiyaç ve talepleri yerinde takip etti.

inşaat takibi ve alanın yeniden düzenlenmesi:

Tahliyelerin tamamlanmasının ardından başlayan inşaat çalışmalarını Başkan Taşkın düzenli aralıklarla yerinde inceledi. Şantiye ziyaretlerinde yüklenici firma yetkililerinden son durum hakkında bilgi alındı ve mahalle sakinlerinin talepleri ilgili kurumlara iletildi.

Konutların yanı sıra ticari alanlar, altyapı, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları da takip edildi. Süreç boyunca belediye ve mahalle muhtarlığı arasındaki iletişim sürdürüldü; vatandaşlara çalışmaların geldiği aşama hakkında düzenli bilgi verildi.

anahtar teslimleri ve kentin bütünleşmesi:

Yaklaşık 2,5 yıllık bilgilendirme, tahliye, taşınma ve yapım sürecinin ardından Taştepe'de tamamlanan konutların anahtarları hak sahiplerine verilmeye başlandı. Dönüşüm kapsamında bölgede yaklaşık 3 bin 900 konut, 107 dükkan ve 4 fırın inşa edildi; altyapısı, ulaşım aksları, çevre düzenlemesi ve sosyal donatılarıyla bölge yeniden şekillendi.

Taştepe'nin dönüşümü, yalnızca yapı stokunu yenilemekle kalmayıp kentin yerleşim yapısındaki bazı ayrışmaları azaltmayı hedefliyor. Yeni düzenlemelerin, uzun yıllardır kullanılan "çevre yolu altı" ve "çevre yolu üstü" ayrımının ortadan kalkmasına katkı sağlaması ve bölgenin kent merkeziyle sosyal ve fiziki bütünleşmesini güçlendirmesi bekleniyor. Başkan Taşkın, Taştepe'nin çevresindeki mahallelerin dönüşümünü de destekleyecek önemli bir yerleşim alanına dönüştüğünü vurguladı.

TAŞTEPE’DE TAHLİYEDEN ANAHTAR TESLİMİNE UZANAN DÖNÜŞÜM