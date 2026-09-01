Dolar 48,2380 -0,06%
Euro 55,9923 -0,23%
Bist 14.234,47 -0,69%
Altın Gram 6.849,34 -1,45%
EUR/USD 1,1594 -0,24%
Brent Petrol 92,22 +1,91%
--°

Taştepe'de tahliyeden anahtar teslimine planlı dönüşüm

Rezerv alanı kapsamında yeniden inşa edilen Taştepe'de 31 Ağustos itibarıyla anahtar teslimleri başladı; yaklaşık 3 bin 900 konut ve 107 dükkan hak sahiplerine veriliyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 13:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Taştepe'de tahliyeden anahtar teslimine planlı dönüşüm

yeniden inşa süreci tamamlandı:

6 Şubat depremlerinin ardından rezerv alanı kapsamında planlanan yeniden yapılandırma çalışmaları sonucu Taştepe Mahallesi'ndeki konutların yapımı tamamlandı ve 31 Ağustos itibarıyla anahtar teslimleri hak sahiplerine başlanıldı. Süreç, tahliyeden taşınmaya, inşaat denetiminden altyapı ve çevre düzenlemesine kadar kapsamlı yürütüldü.

tahliye ve belediye desteği:

Rezerv alan kararının alınmasının ardından Battalgazi Belediyesi, sürecin her aşamasında alanda görev aldı. Başkan Bayram Taşkın 2024 yılında mahalleyi ziyaret ederek uygulamanın kapsamını, hak sahipliği sürecini ve yapılacak çalışmaları mahalle sakinlerine aktardı. Belediyede ve mahalle buluşmalarında vatandaşların soruları, talepleri ve çekinceleri tek tek ele alındı.

Evlerini boşaltan ailelerin eşyalarının taşınması için araç ve personel desteği sağlandı; eşyaları yeni konutlar tamamlanana kadar muhafaza edilmesi gereken ailelerin eşyaları belediyeye ait İspenderedeki otelin depo bölümünde saklandı. Yaşlı, hasta, engelli ve taşınma imkânı sınırlı vatandaşların durumları ayrıca değerlendirilerek ilgili kurumlarla koordinasyon kuruldu.

eğitim ve sosyal destekler:

Konteyner kentlerde geçici kalan ailelerin eğitim çağındaki çocuklarının okullarına erişimi için Battalgazi Belediyesi ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında koordinasyon sağlandı; böylece öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması amacıyla servis imkânları oluşturuldu. Belediye ekipleri tahliye süresince mahallede bulunarak ihtiyaç ve talepleri yerinde takip etti.

inşaat takibi ve alanın yeniden düzenlenmesi:

Tahliyelerin tamamlanmasının ardından başlayan inşaat çalışmalarını Başkan Taşkın düzenli aralıklarla yerinde inceledi. Şantiye ziyaretlerinde yüklenici firma yetkililerinden son durum hakkında bilgi alındı ve mahalle sakinlerinin talepleri ilgili kurumlara iletildi.

Konutların yanı sıra ticari alanlar, altyapı, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları da takip edildi. Süreç boyunca belediye ve mahalle muhtarlığı arasındaki iletişim sürdürüldü; vatandaşlara çalışmaların geldiği aşama hakkında düzenli bilgi verildi.

anahtar teslimleri ve kentin bütünleşmesi:

Yaklaşık 2,5 yıllık bilgilendirme, tahliye, taşınma ve yapım sürecinin ardından Taştepe'de tamamlanan konutların anahtarları hak sahiplerine verilmeye başlandı. Dönüşüm kapsamında bölgede yaklaşık 3 bin 900 konut, 107 dükkan ve 4 fırın inşa edildi; altyapısı, ulaşım aksları, çevre düzenlemesi ve sosyal donatılarıyla bölge yeniden şekillendi.

Taştepe'nin dönüşümü, yalnızca yapı stokunu yenilemekle kalmayıp kentin yerleşim yapısındaki bazı ayrışmaları azaltmayı hedefliyor. Yeni düzenlemelerin, uzun yıllardır kullanılan "çevre yolu altı" ve "çevre yolu üstü" ayrımının ortadan kalkmasına katkı sağlaması ve bölgenin kent merkeziyle sosyal ve fiziki bütünleşmesini güçlendirmesi bekleniyor. Başkan Taşkın, Taştepe'nin çevresindeki mahallelerin dönüşümünü de destekleyecek önemli bir yerleşim alanına dönüştüğünü vurguladı.

TAŞTEPE’DE TAHLİYEDEN ANAHTAR TESLİMİNE UZANAN DÖNÜŞÜM

TAŞTEPE’DE TAHLİYEDEN ANAHTAR TESLİMİNE UZANAN DÖNÜŞÜM

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Canik'te üniversiteyi kazanan öğrencilere burs desteği başlıyor
images

Selçuklu'da zabıtanın 200 yıllık mirası: kamu düzeninin bekçileri
images

Başkan Arıkan GEKA heyetini ağırladı, ilçenin potansiyelini birlikte ele aldı
images

Serik'te belediye adına düzenlenen sahte borç iddiası mecliste gündeme oturdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alanya'da eylülde yaz sürüyor: sahiller doldu taştı

MXGP Türkiye Afyonkarahisar'ı dünya motokrosunun merkezine taşıyor

Ardahan'da ağustos mesaisi: 31 aranan şahıs yakalandı

Küçükçekmece'de bir ayda kapsamlı denetim: 53,8 milyon lira idari ceza kesildi

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı