Programın amacı ve başlangıcı:

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen programda, uluslararası projelerde görev alan su altı arkeologları ve uzmanlar gençlerle bir araya gelerek mesleki olanakları ve su altı teknolojilerini tanıttı. Etkinlik, Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Geleceğim Van Gölü’nde Saklı: 14-18 Yaş Gençler İçin Su Altı Teknolojileri ve Kariyer Rotası" projesi kapsamında Tatvan Seydi Ali Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Program okulun bando takımının gösterisiyle başladı.

Sunumlar ve uzman paylaşımları:

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Çakır su altı kültürel mirası ve rehber dalgıçlık konularındaki bilgi ve deneyimlerini öğrencilere aktardı. Sanayi dalgıcı uzmanı Hilmi Şener ise sanayi dalgıçlığı, teknolojideki gelişmeler, operasyonel süreçler, iş güvenliği ve su altı uygulamalarına dair sunum yaptı. Katılımcılar, su altı araştırmalarının saha pratikleri ile mesleki gereklilikleri hakkında ayrıntılı bilgi edindi.

Kekova keşfi ve uluslararası çalışma deneyimi:

Programda ayrıca Antalya Kekova Adası yakınlarında 14 Ekim 2026 tarihinde yürütülen araştırmalarda ortaya çıkarılan ve yaklaşık 4 bin 700 yıllık olduğu belirtilen amforaların bulunduğu tarihi batık keşfine dikkat çekildi. Kasım 2026'da Guinness Dünya Rekorlar Kitabına giren bu keşifte yer alan Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Çakır ve Hilmi Şener, uluslararası bilimsel çalışmalardaki deneyimlerini Tatvan'daki gençlerle paylaştı.

ROV eğitimi ve saha uygulamaları:

Proje kapsamında düzenlenen insansız su altı robotu (ROV) pilot eğitimi 3-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Eğitime katılan öğrenciler teorik derslerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarda robotların kullanımı, kontrolü ve saha prosedürleri konusunda eğitim aldı. Üç aylık süreç sonunda 14 öğrenciye program kapsamında sertifika ve başarı belgesi verildi.

Uygulamalı eğitimler sırasında öğrenciler tekneyle Van Gölü'ne açılarak ROV ile saha çalışması yaptı; gölün farklı noktalarından su altı görüntüleri topladılar ve Van Gölü'nün önemli doğal oluşumlarından mikrobiyalitleri inceleme fırsatı buldular.

ASAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Aygün, Van Gölü ve çevresindeki su altı araştırmalarının geliştirilmesinin bölgenin doğal ve kültürel mirasının korunması ile gençlerin bu alanda yetişmiş insan kaynağına dönüştürülmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Proje, gençlere su altı teknolojileriyle birlikte sanayi dalgıçlığı, rehber dalgıçlık, su altı arkeolojisi, kültürel miras araştırmaları ve insansız su altı sistemleri gibi alanlarda kariyer ve istihdam olanaklarını tanıtmayı hedefliyor.

ULUSLARARASI ÖLÇEKTE DİKKAT ÇEKEN SU ALTI ARKEOLOJİSİ ÇALIŞMALARINDA GÖREV ALAN BİLİM İNSANLARI VE UZMANLAR, BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELEREK SU ALTI TEKNOLOJİLERİ VE MESLEKİ KARİYER İMKANLARI HAKKINDA BİLGİ VERDİ.