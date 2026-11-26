yeni hastane hizmete girdi:

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yeni Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, Adana Valisi Mustafa Yavuz, protokol üyeleri, akademisyenler, hastane çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

haberal'ın açılış konuşması:

Açılışta konuşma yapan Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, millete hizmet etmekten gurur duyduğunu ifade ederek, "Başkent Üniversitesi ülkemize hizmet etmek için var" dedi. Haberal, üniversitenin çalışmalarını "vatandaşlık görevi" olarak nitelendirip, "Tüm bunlar milletimiz için yapılıyor. Başkent Üniversitesi olarak bayrağımızı dünyanın her yerinde tepede dalgalandırıyoruz" şeklinde konuştu. Haberal ayrıca kurumun başlangıcına ilişkin olarak "2 diyaliz merkezi ile başladık. Bugün bu gurur tablosuna ulaşmamızda katkısı olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

valilik değerlendirmesi ve bölgesel etki:

Adana Valisi Mustafa Yavuz, ilin sağlık hizmetlerindeki gelişimine dikkat çekerek, "Yaklaşık 30 bin çalışanıyla Adana, ülkemizin çok önemli sağlık tesislerinin bulunduğu merkez konumundadır. Başka bir söylemle bölgenin sağlık merkezi pozisyonundadır" diye konuştu. Vali Yavuz, Adana'nın daha önce destek aldığı bir konumdan, artık destek veren bir merkez haline geldiğini vurgulayarak Başkent ailesinin 1998'den beri ilin sağlık hizmetine katkı sağladığını hatırlattı.

Yeni Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi, bölgedeki kanser ve hematolojik hastalıkların tanı, tedavi ve takip kapasitesini artırma hedefiyle açıldı. Törende öne çıkan vurgu, sağlık hizmetlerinde yerel kapasitenin güçlendirilmesi ve Başkent Üniversitesi'nin uzun yıllara dayanan yatırımlarının bölgeye kattığı değer oldu.

Hastanenin açılması, hem hasta erişimini kolaylaştırması hem de bölgedeki sağlık altyapısının tamamlayıcısı olması bakımından ön plana çıkıyor. Açılışı yapan yetkililer, kurumun hasta bakım kalitesini yükseltmeye ve bölgesel sağlık ihtiyaçlarına cevap vermeye yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Başkent Üniversitesi, Adana’da Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi açtı