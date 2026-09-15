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Taulant Seferi’nin 7 maçta 7 gollük performansı Kayserispor’u sırtlıyor

Kayserispor’un transferi Taulant Seferi, Bodrumspor’dan geldikten sonra 7 maçta 7 gol attı; son olarak İstanbulspor’a iki gol kaydetti.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 07:52

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Taulant Seferi’nin 7 maçta 7 gollük performansı Kayserispor’u sırtlıyor

Taulant Seferi’nin 7 maçta 7 gollük performansı Kayserispor’u sırtlıyor

Kayserispor’un sezon başında Bodrumspor’dan transfer ettiği Arnavut forvet Taulant Seferi, takımın hücum yükünü tek başına taşımaya devam ediyor. Son oynanan İstanbulspor maçında sahada 90 dakika kalan Seferi, attığı iki golle farkını bir kez daha gösterdi.

gol dağılımı ve maç performansları:

Seferi, Kayserispor formasıyla Vanspor karşılaşmasında 2 gol, ayrıca Sivasspor, Fatih Karagümrük, Esenler Erokspor ve İstanbulspor maçlarında (İstanbulspor’da 2 gol) fileleri havalandırdı. Toplamda 7 maçta 7 gol ile takımın en golcü ismi olarak öne çıkıyor.

takıma katkısı ve beklentiler:

Seferi’nin istikrarlı gol performansı, Kayserispor’un ligdeki skor üretimini doğrudan etkiliyor. Oyundaki sürekliliği ve maç içi etkinliği, teknik ekibin hücuma yönelik planlarını şekillendirirken, takımın ihtiyaç duyduğu gol kaynağını da sağlamış oluyor. Her geçen hafta üzerine koyan oyuncunun temposu, Kayserispor için hafta hafta artan bir güven unsuru yaratıyor.

Taulant Seferi bu çizgisini sürdürdüğü sürece takımın skor potansiyeli yüksek kalacak; önümüzdeki maçlarda da forvetten beklenti büyük.

KAYSERİSPOR’UN ARNAVUT GOLCÜSÜ TAULANT SEFERİ 7 MAÇTA 7 GOL ATTI.

KAYSERİSPOR’UN ARNAVUT GOLCÜSÜ TAULANT SEFERİ 7 MAÇTA 7 GOL ATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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