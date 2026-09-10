Tavas'ta belediye çalışmaları sahada değerlendirildi

saha incelemesi ve hizmet binaları:

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, ilçe genelinde sürdürülen bakım, onarım ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Birim müdürlerinden yürütülen hizmetler hakkında bilgi alan Tatık, sahadaki uygulamaları ve planlanan müdahaleleri gözden geçirdi.

Başkan Tatık, özellikle Çarşı Meydanında hizmete açılacak Sevgi Eli ve Diyetisyen Hizmet Binası'ndeki son düzenlemeleri kontrol etti ve binanın vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek bir merkez olması için yapılan hazırlıkları değerlendirdi.

halkla iletişim ve taleplerin değerlendirilmesi:

Saha incelemesi sırasında Tatık, ilçe sakinleriyle bir araya gelerek doğrudan talep ve önerilerini dinledi. Vatandaşlarla yüz yüze görüşmelerin, hizmetlerin doğru planlanması açısından önemine vurgu yapıldı.

" İlçemizde gerçekleştireceğimiz bakım ve onarım çalışmalarını, hayata geçirmeyi planladığımız projeleri yerinde inceleyerek sahadaki ihtiyaçları değerlendirdik. Çarşı Meydanı’nda hizmete açacağımız Sevgi Eli ve Diyetisyen Hizmet Binamızda da incelemelerde bulunarak çalışmalarımızı yerinde takip ettik. İncelemelerimiz sırasında hemşehrilerimizle de bir araya gelerek talep, öneri ve beklentilerini dinledik. Tavas’ımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, hizmetlerimizi ortak akıl ve planlı çalışmalarla hayata geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

Tatık, Tavaslı vatandaşların yaşam standartlarını ve konforunu yükseltmek için çalıştıklarını belirtti. Yapılan saha tespitleri ve vatandaş geri bildirimleri doğrultusunda birimlerin planlı adımlar atacağı, hizmetlerin izleme ve değerlendirme süreçlerinin sürdürüleceği aktarıldı.

BABADAĞ BELEDİYESİ VE HAYIRSEVERLERİN KATKILARIYLA GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN BABADAĞ GELENEKSEL KEŞKEK FESTİVALİ, BU YIL 27'NCİ KEZ GERÇEKLEŞTİRİLECEK. BAŞKANI MURAT KUMRAL, FESTİVALİ ÖNCESİNDE YÜRÜTÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.