Yücel Bulut: Yavuz Ağıralioğlu eleştirisi uzun konuşmanın parçası, duruşumuz değişmedi

Yücel Bulut görüntü paylaşımıyla ilgili konuştu

Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekili Yücel Bulut, 2025 yılında katıldığı bir programdaki sözlerinin sosyal medyada yeniden gündeme gelmesi üzerine İhlas Haber Ajansı'na açıklama yaptı. Bulut, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'na yönelik ifadelerin, 28 dakikalık uzun bir konuşmanın kısa bir bölümünden alındığını vurgulayarak tutumunu tekrarladı.

Konuşmanın kapsamı:

Bulut, sosyal medyada paylaşılan kesitin tek başına değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Açıklamasında, "Sosyal medyada paylaşılan bölümün 28 dakikalık bir konuşmadan alındığını" söyleyen Bulut, sözlerinin yalnızca Ağıralioğlu'na yönelik olmadığını ifade etti. Ayrıca, MHP'nin söylemlerini, bütünlüğünü ve birlikteliğini hedef alan çeşitli siyasi yapı ve profillere dair eleştiriler içerdiğini kaydetti.

Bulut, konuya ilişkin şunları söyledi: "Birden çok açıklama oldu. Sadece Yavuz Ağıralioğlu’nu hedef alan bir açıklama değildi. Ancak bu vesileyle onu da düzeltmiş olalım. Milliyetçi Hareket Partisi’nin söylemlerini, bütünlüğünü ve birlikteliğini hedef alan bütün siyasi yapıları ve bunları temsil eden siyasi profilleri konu alan birden çok konuşma gerçekleştirdim. Yavuz Ağıralioğlu’nu hedef aldığı söylenen konuşma da 28 dakikalık uzun bir konuşmanın içerisinden alınmış bir bölümdü. O konuşmada özü itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisi’ni hedef alan bütün siyasal yapıları ve oluşumları eleştirmiştik. Bugün de aynı noktada duruyoruz."

Taşeron yapılar iddiası:

Bulut, konuşmasında MHP'yi hedef alan yapıların "taşeron" olduğunu ve dış kaynaklı algı yönetimleriyle desteklendiğini iddia etti. Partinin yaklaşık yarım asırdır sistematik saldırı altında olduğunu ileri süren Bulut, bu yapılanmaların partinin etki gücünü zayıflatmayı amaçladığını söyledi.

Basın açıklamasında şu değerlendirmeyi paylaştı: "Milliyetçi Hareket Partisi’nin birliğini ve bütünlüğünü yaklaşık yarım asırdır hedef alan sistematik ve küresel saldırılar var. Bu saldırılar bugün de yoğunlaşmış durumda. Milliyetçi Hareket Partisi’nin etki gücünü zayıflatmak amacıyla, dış kaynaklı olduğundan yüzde 100 emin olduğumuz algı yönetimleriyle kendilerine taban oluşturmaya çalışan; nihai olarak MHP’yi, ülkücüleri ve Türk milliyetçilerini hedef alan birden çok yapı oluşturulmuş durumda. Bu yapıların ilk ortaya koydukları söylemlerle siyasi yol haritalarını karşılaştırdığınızda çelişkilerle dolu olduklarını görürsünüz. Bir gün doğru dediklerini ertesi gün inkâr edecek durumda olan ve MHP nerede konumlanmışsa onun tam karşısında konumlanarak partimizi ve politikalarını etkisizleştirmeye çalışan taşeron yapılardır."

Bulut, geçmişte benzer girişimlerin başarılı olamadığını savunarak partililere güven verdi: "Bu taşeron yapıların geçmişte inşa edilenlerinin hiçbiri tutmadı, bundan sonra inşa edilenler de tutmayacak. Milliyetçi Hareket Partisi; Anadolu’nun köylerinde birer meşale gibi partimizi temsil eden dava arkadaşlarımızın inancı, iradesi, dayanışması ve kararlılığıyla bu sinsi kuşatmayı da yaracaktır. Bu yapıların her birisini ait oldukları yere, tarihin çöplüğüne gönderecek ve gelecek nesillerle Türk milletinin ikbal ve istiklalini teminat altına almaya devam edecektir."

Bulut'un açıklamaları, İhlas Haber Ajansı aracılığıyla kamuoyuna yansıdı. Mevcut paylaşımın, uzun bir konuşmanın kesitinden alınması tartışmanın odağı olurken, milletvekilinin duruşunun değişmediğini vurgulaması dikkat çekti.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ TOKAT MİLLETVEKİLİ YÜCEL BULUT, ANAHTAR PARTİ GENEL BAŞKANI YAVUZ AĞIRALİOĞLU’NA YÖNELİK SÖZLERİNİN YER ALDIĞI GÖRÜNTÜNÜN UZUN BİR KONUŞMADAN ALINDIĞINI BELİRTEREK, "BUGÜN DE AYNI NOKTADA DURUYORUZ" DEDİ.