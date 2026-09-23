Tavşanlı’da çiftlik yangını trafoyu vurdu, mahalle elektriksiz kaldı

Tavşanlı’da çiftlikte gece yangını

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi İstasyon Mahallesi Değirmenönü Sokak Yarış Yolu üzerinde gece saatlerinde bir çiftlikte yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K.’ya ait çiftlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler hızla yayıldı ve çiftliğin damı yoğun biçimde zarar gördü.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte polis, 112 Acil Sağlık ve Torosgaz ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri alırken, itfaiye ekipleri hızlı müdahale ile yangını kontrol altına almak için çalıştı. Yapılan müdahale sonucunda yangın bitişik yapılara ve yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü.

Hasar, elektrik kesintisi ve soruşturma:

Yangında can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, çiftlikte büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay sırasında çiftlik yakınındaki trafonun zarar görmesi ve yanması nedeniyle İstasyon Mahallesi’nin bazı kesimlerinde elektrik kesintisi yaşandı. İtfaiye ekipleri yangın sonrası soğutma çalışması yürütürken, yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.

Olay yeri ve sorumlularla ilgili yapılacak teknik incelemelerin ardından, yangının çıkış sebebi ve hasarın boyutuna ilişkin daha ayrıntılı bilgi paylaşılacağı bildirildi. Bölge sakinleri kısa süreli elektrik kesintileri ve hasarın etkilerine karşı dikkatli olunması konusunda uyarıldı.

TAVŞANLI’DA ÇİFTLİK YANGINI PANİĞE NEDEN OLDU