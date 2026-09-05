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tavşanlı'da geniş çaplı huzur denetimi: 1,5 milyon lira ceza ve çok sayıda suç unsuru ele geçirildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen asayiş ve trafik denetiminde 800 araç ile 1.500 kişi sorgulandı; uygulamada 1,5 milyon lira ceza kesildi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 12:18

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 12:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

tavşanlı'da geniş çaplı huzur denetimi: 1,5 milyon lira ceza ve çok sayıda suç unsuru ele geçirildi

tavşanlı'da kapsamlı asayiş ve trafik uygulaması

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği geniş kapsamlı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. İlçenin ana arterleri ile giriş-çıkış noktalarının ablukaya alındığı eş zamanlı uygulamada, hem kamu düzeninin sağlanması hem de trafik güvenliğinin artırılması hedeflendi.

denetim kapsamı ve yapılan kontroller:

Polis ekiplerinin kurduğu kontrol noktalarında vatandaşlar ve araçlar ayrıntılı şekilde sorgulandı. Yapılan işlemlerde toplam 800 araç ve 1.500 şahıs için GBT (Genel Bilgi Toplama) ve UAP sorgulamaları yapıldı. Araç durdurmalarında ruhsat ve kimlik kontrolleri ile birlikte bagaj ve araç içi aramaları titizlikle gerçekleştirildi. Uygulama sırasında güvenlik önlemleri üst düzeyde tutulurken, vatandaşların günlük yaşamının aksatılmamasına da özen gösterildi.

ele geçirilen malzemeler ve uygulanan yaptırımlar:

Denetimler neticesinde taşınması yasak olan 8 adet bıçak ile 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi ve ilgili şahıslar hakkında idari işlemler başlatıldı. Trafik ekiplerinin denetimlerinde özellikle ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanımı, evrak eksikliği ve plakasız araç kullanımı gibi ihlaller tespit edildi. Bu kurallara aykırı sürücülere toplam 1.500.000 TL idari para cezası uygulandı.

Emniyet yetkilileri, kesici ve ateşli aletlerin toplum huzuru ile halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu vurgulayarak bu tür suç unsurlarının ele geçirilmesinin güvenlik açısından önemine dikkat çekti. Yapılan açıklamada, ilçede can ve mal güvenliğinin korunması ve huzurun pekiştirilmesi amacıyla bu tür operasyonel denetimlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

TAVŞANLI İLÇESİNDE EMNİYET GÜÇLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN GENİŞ KAPSAMLI ASAYİŞ VE TRAFİK...

TAVŞANLI İLÇESİNDE EMNİYET GÜÇLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN GENİŞ KAPSAMLI ASAYİŞ VE TRAFİK UYGULAMASINDA YÜZLERCE KİŞİ VE ARAÇ DENETLENDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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