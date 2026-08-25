Tavşanlı'da lavaboda ölü bulunan 65 yaşındaki kişi için soruşturma

Tavşanlı'da ölüm olayı hakkında ilk bilgiler:

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Moymul Mahallesi Tunçbilek Caddesi üzerinde yer alan Sezgin Sitesi C Blok'ta ikamet eden 65 yaşındaki Hasan Hüseyin Şenyıldız evinin lavabosunda ölü bulundu.

Olayın tespiti ve ilk müdahale:

Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Şenyıldız'ın lavaboda hareketsiz halde olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi.

Adli süreç ve yürütülen soruşturma:

Cansız beden, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı ve adli işlemler sürüyor.

TAVŞANLI’DA 65 YAŞINDAKİ ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU