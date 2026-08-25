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Demirözü'de kültür ve diyalog: TİHEK başkanının saha ziyareti

TİHEK Başkanı Vasip Şahin, Demirözü'nde müze ve cami ziyaretleri yapıp yerel yöneticilerle yürütülen çalışmaları ve projeleri yerinde inceledi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 11:15

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EDİTÖR: Serkan Varol

Demirözü'de kültür ve diyalog: TİHEK başkanının saha ziyareti

ziyaret programı ve amaç

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Vasip Şahin, Bayburt'un Demirözü ilçesinde bir dizi inceleme ve buluşma gerçekleştirdi. Ziyaretin gündeminde kültürel mekanların görülmesi ile yerel yöneticilerle yapılacak değerlendirmeler vardı.

müze gezisi ve eser incelemesi:

Program kapsamında Şahin, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ni gezerek müzede sergilenen eserleri inceledi. Daha önce İstanbul ve Ankara Valiliği görevlerinde bulunan Şahin, kültürel mirasın yerelde korunmasının ve tanıtımının önemine vurgu yaptı.

yerel yöneticilerle görüşmeler ve değerlendirmeler:

Şahin'e ziyaretlerinde Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer ve Gökçedere Belediye Başkanı Mikdat Şeker eşlik etti. Gürer ve Şeker, ilçede ve Gökçedere beldesinde yürütülen çalışmalar hakkında Şahin'e bilgi verdi; görüşmelerde öncelikler ve saha ihtiyaçları değerlendirildi.

Programın bir diğer durağı ise Gökçedere beldesindeki Ferahşad Bey Camii oldu. Hemşehrileriyle bir araya gelen Şahin, yerel halkla sohbet ederek beklenti ve izlenimleri dinledi. Ziyareti boyunca hem kültürel mirasın yerinde görülmesi hem de idari düzeyde yürütülen işlerin gözden geçirilmesi amaçlandı.

Şahin, memleketi Bayburt'ta olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

TİHEK BAŞKANI ŞAHİN DEMİRÖZÜ’NDE ZİYARETLERDE BULUNDU

TİHEK BAŞKANI ŞAHİN DEMİRÖZÜ’NDE ZİYARETLERDE BULUNDU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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