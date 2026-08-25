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Hasat döneminde risk büyüyor: biçerdöverlere sıkı denetim

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde biçerdöver kaynaklı yangınları önlemek için operatör belgeleri, teknik yeterlilik ve yangın tüpü bulundurma zorunluluğu denetleniyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 11:16

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 11:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hasat döneminde risk büyüyor: biçerdöverlere sıkı denetim

Denetimlerin kapsamı:

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde hasat sezonunda artış gösteren biçerdöver kaynaklı arazi ve anız yangınlarının önüne geçmek amacıyla Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kapsamlı denetimler yürütüyor. İlçe genelinde faaliyet gösteren biçerdöverler tek tek kontrol edilerek makinelerin teknik yeterlilikleri, operatör belgeleri ve yangına karşı alınması gereken tedbirler titizlikle inceleniyor.

Denetimler aralıksız sürdürülüyor; ekipler, sahada yapılan kontrollerde tespit edilen eksiklikleri kayda geçirip ilgili sahipleri ve operatörleri bilgilendiriyor. Yetkililer, basit önlemlerin bir yıllık emeği koruyacağını ve olası arazi ile orman yangınlarının önüne geçeceğini vurguluyor.

Operatörlere ve üreticilere uyarılar:

Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hasat sırasında en küçük bir ihmalin bile geniş alanlarda zarara yol açabileceğini belirterek üreticilere ve biçerdöver sahiplerine kurallara eksiksiz uymaları çağrısında bulundu. Yetkililer, "Hasat sırasında meydana gelebilecek en küçük bir ihmal yüzlerce dönüm tarım arazisini ve doğal yaşamı tehdit ediyor" uyarısını yaptı.

Denetimlerde özellikle şu önlemler üzerinde duruluyor: araçların günlük bakım ve kontrollerinin eksiksiz yapılması; motor ve egzoz bölümünde biriken saman, ot ve tozların temizlenmesi; yakıt ikmalinin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi; ayrıca elektrik ve yakıt sistemlerinde arıza bulunması halinde hasada başlanmaması gerektiği bildiriliyor. Ekipler, araçlarda çalışır durumda en az 2 adet 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü bulundurulmasının zorunlu olduğunu tekrarladı.

Denetimler sayesinde hem üreticilerin emeğinin korunması hem de olası anız ve arazi yangınlarının engellenmesi hedefleniyor. Yetkililer, tüm biçerdöver sahiplerinden ve operatörlerden kurallara eksiksiz uyulmasını istedi.

BİLECİK&#039;TE SON ZAMANLAR BİÇERDÖVERDEN KAYNAKLI ÇIKAN YANGINLAR SONRASINDA, TARIM ALANLARININ...

BİLECİK'TE SON ZAMANLAR BİÇERDÖVERDEN KAYNAKLI ÇIKAN YANGINLAR SONRASINDA, TARIM ALANLARININ ÖNEMLİ ARAÇLARINDA SIKI DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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