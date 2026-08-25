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Söke'de okul çatısına bakım: Vakıfbank İlkokulu yeni döneme hazırlanıyor

Söke’de Vakıfbank İlkokulu’nda süren çatı tadilatı, Mustafa Uğurlu’nun incelediği çalışmalarla 2026-2027 eğitim yılına güvenli ortam hedefliyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 11:14

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Söke'de okul çatısına bakım: Vakıfbank İlkokulu yeni döneme hazırlanıyor

okulda yürütülen çalışmalar:

Aydın’ın Söke ilçesinde, okulların 2026-2027 eğitim-öğretim yılına hazırlanması kapsamında sürdürülen bakım ve onarım çalışmalarının merkezi noktalarından biri Vakıfbank İlkokulu oldu. Okulda devam eden çatı tadilatı ile binanın fiziksel dayanıklılığı artırılmaya, su izolasyonu ve güvenlik standartları güçlendirilmeye çalışılıyor.

Çalışmalar, öğrencilerin eğitimlerini aksatmayacak şekilde planlanırken ekipler, mevcut yapının daha kullanışlı ve güvenli hale getirilmesi için teknik tamirat, malzeme yenileme ve gerekli onarım işlemlerini yürütüyor. Projenin tamamlanması için yeni eğitim yılı öncesi bitirilmesi hedefleniyor.

yönetici incelemesi ve hedefler:

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu okulu ziyaret ederek devam eden çatı tadilatını yerinde inceledi ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemede, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görmesinin öncelikli olduğu vurgulandı.

Yetkililer, ilçedeki diğer okullarda da bakım ve yenileme çalışmalarının sürdüğünü belirtti ve tüm hazırlıkların 2026-2027 eğitim yılı başlamadan önce tamamlanmasının amaçlandığını açıkladı. Veliler ve halkın güvenliği ön planda tutularak çalışmaların titizlikle yürütüleceği bildirildi.

AYDIN&#039;IN SÖKE İLÇESİNDE OKULLARIN YENİ EĞİTİM YILINA HAZIRLANMASI İÇİN BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI...

AYDIN'IN SÖKE İLÇESİNDE OKULLARIN YENİ EĞİTİM YILINA HAZIRLANMASI İÇİN BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI SÜRERKEN, VAKIFBANK İLKOKULU’NDA DEVAM EDEN ÇATI TADİLATIYLA ÖĞRENCİLER İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR EĞİTİM ORTAMI OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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