Tavşanlı'da zemin kat dairesinde çıkan yangın korkuttu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Ulucami Mahallesi Sağlam Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın zemin katında çıkan yangın, çevrede paniğe yol açtı. İddiaya göre R.Y.'ye ait ve kiracı olarak yaşayan Ahmet G.'nin dairesinden duman ve alevler yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, elektrik dağıtım şirketi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik amacıyla bölgenin elektrik akımı kesildi ve Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler diğer katlara sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Hasar ve soruşturma:

Yangın sırasında Ahmet G.'nin evde bulunmaması olası bir faciayı önledi; olayda ölen veya yaralanan olmadı. Ancak zemin kattaki daire tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi ve apartmanın ikinci katında da maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesi sürüyor; ilk değerlendirmeler soba veya elektrik tesisatından kaynaklanmış olabileceği yönünde.

Olay, mahalle sakinlerinin hızlı bildirimi ve ekiplerin koordineli müdahalesi sayesinde diğer bağımsız bölümlere yayılmadan kontrol altına alındı. Yetkililer, net nedenin belirlenmesi için teknik inceleme sonuçlarını bekliyor.

TAVŞANLI’DA APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU