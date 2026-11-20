Olayın gelişimi:

Sakarya’nın Hendek ilçesi Büyükdere Mahallesi Cami Sokak üzerinde meydana gelen olayda, taziye ziyaretinden evine dönen 76 yaşındaki Nurten Gençali, mahallede serbest dolaştığı iddia edilen sahipli bir köpeğin arkadan saldırısına uğradı. Saldırı sonucu yere düşen Gençali'nin sol yanağı ısırıldı; elleri ve bacaklarında da yaralanmalar oluştu.

Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan Gençali, ilk olarak komşular tarafından Hendek Devlet Hastanesine sevk edildi. Buradaki ilk müdahalenin ardından yüzündeki derin yara nedeniyle ileri tedavi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi ve yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından tedavi altına alındı.

Aile ve komşuların uyarıları:

Olayı haber alıp hastaneye gelen oğlu Selçuk Gençali, köpeğin daha önce de defalarca serbest bırakıldığını ve ailelerinin sahibini bu konuda uyardığını belirtti. Selçuk Gençali, köpeğin cinsinin Sivas Kangalı olduğunu söyledi ve hayvanın daha önce kapalı alanda tutulması konusunda uyarılmalarına rağmen önlemin alınmadığını ifade etti.

Oğul Gençali, annenin yüzünün sol yanak kısmından ısırık aldığını, bacak ve ellerinde yaralanma bulunduğunu ve sol bacağında ortopedik bir sorun olduğunu aktardı. Ameliyatın iki saat sürdüğünü, doktorların müdahalesiyle annenin sağlık durumunun şu an iyi olduğunu da ekledi.

Çağrı ve güvenlik vurgusu:

Hastanedeki tedavisi sırasında konuşan Nurten Gençali, yaşadığı dehşeti anlatarak mahallelerde huzurun korunması için hayvan sahiplerinin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi ve herkesin köpeğine sahip çıkmasını istedi. Gençali ayrıca düşme sonucu oluşan kalça ve bacaklardaki hafif sıyrıklardan da rahatsız olduğunu belirtti.

Oğlu Selçuk Gençali, yaşananın bir çocuğun başına gelmesi halinde daha ağır sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek, sorumluluğu alınan canlıların toplum içinde zarar vermeyecek şekilde muhafaza edilmesi, saldırgan hayvanların yönetmeliğe uygun önlemlerle kontrol altında tutulması, aşılarının tam yapılması ve başıboş bırakılmaması çağrısında bulundu.

Olayla ilgili olarak yetkililerin ve köpek sahibinin nasıl bir yol izleyeceğine dair kaynak metinde ek bilgi yer almamakta; hastanedeki müdahalenin ardından Gençali ailesi doktorların durum değerlendirmeleri çerçevesinde takip edilmeye devam edecektir.

76 yaşındaki kadın, sahipli köpeğin saldırısına uğradı: 2 saat ameliyat masasında kaldı