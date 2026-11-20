Kiev'de Dinyeper köprülerine saldırı

Rusya, başkent Kiev'in iki yakasını birbirine bağlayan Dinyeper Nehri üzerindeki üç köprüye eş zamanlı saldırı düzenledi. Olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, saldırının kent içindeki iki kıyıyı bağlayan güzergâhlara yönelik gelmiş geçmiş en büyük saldırı olduğunu belirtti.

Saldırının bilançosu:

Saldırıda hedef alınan köprüler Podilsko-Voskresenskyi, Darnytskyi ve Pivdennyi köprüleri olarak açıklandı. Podilsko-Voskresenskyi ve Darnytskyi köprüleri hasar nedeniyle ulaşıma kapatıldı; Pivdennyi Köprüsü'nde ise trafik tek yönlü olarak sağlanıyor. Saldırıların yol açtığı hasar bazı yerleşim alanlarını da etkiledi.

Ulaşım ve güvenlik boyutu:

Dinyeper üzerinde Kiev'in batı ve doğu yakalarını bağlayan sekiz büyük köprü bulunuyor ve bu geçitler şehir içi ulaşımda ana arterleri oluşturuyor. Yetkililer, köprülerin kapanmasının kent içi hareketliliği olumsuz etkilediğini, acil müdahale ekipleri ve günlük ulaşımda aksamalara yol açtığını vurguladı. Klitschko'nun açıklaması, saldırının sadece altyapıya değil, kent gündemine ve günlük yaşama da geniş etkiler bıraktığını işaret ediyor.

Olay, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin yeni bir halkasını oluşturuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Kırım ile Rusya arasındaki köprünün hedef alınması durumunda sert karşılık vereceklerini duyurmuştu. Ayrıca 17 Kasım'da Dinyeper üzerindeki Kuzey ve Güney köprülerinin balistik füzelerle vurulması sonucu da köprüler ulaşıma kapatılmıştı.

Yetkililer, köprülerin güvenliğinin yeniden değerlendirilmesi, onarım süreçleri ve alternatif güzergahların organizasyonu için çalışmaların sürdüğünü belirtiyor. Kent genelinde köprüleri günlük olarak kullanan tahmini üç milyon kişi için bu tür darbelerin uzun vadeli sosyal ve lojistik etkileri olabileceği değerlendiriliyor.

RUSYA'NIN UKRAYNA'DAKİ DİNYEPER NEHRİ ÜZERİNDE BULUNAN 3 KÖPRÜYE DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 15 KİŞİ DE YARALANDI.