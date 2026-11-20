Kuşadası'nın fuar hamlesi

Kuşadası Belediyesi, kentin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini ve konaklama olanaklarını tanıtmak amacıyla Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen ITTF Warsaw 2026 Turizm Fuarı'na katıldı. Katılım, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) çatısı altında gerçekleştirildi ve belediye stantı görsel ile yazılı materyallerle Kuşadası'nın destinasyon özelliklerini ziyaretçilere aktardı.

stanttan yapılan tanıtım:

Fuarda hazırlanan broşürler, fotoğraf panoları ve tanıtım materyalleri aracılığıyla Kuşadası'nın plajları, tarihi dokusu, kültürel mirası ve konaklama seçenekleri ön plana çıkarıldı. Katılımın temel hedefi, Kuşadası'nı uluslararası tatil rotalarında öne çıkarmak ve bölgenin marka değerini yükseltmektir.

başkan vekilinin temasları:

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş fuarı ziyaret ederek Avrupa'nın önde gelen tur operatörleri, seyahat acenteleri ve havayolu temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan temaslarda destinasyon iş birlikleri, seyahat paketleri ve tanıtım fırsatları hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Belediyenin fuar takvimi doğrultusunda düzenlenen bu katılım, Kuşadası'nın turizm potansiyelini doğrudan sektör aktörlerine gösterme imkânı sundu. TGA destekli stant, kentin görsel anlatımını güçlendirerek profesyonel temasların kurulmasına zemin hazırladı.

Polonya Uluslararası Turizm Fuarı 21 Kasım'da sona erecek olup, Kuşadası fuar süresince edindiği bağlantılarla uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedeflemektedir.

KUŞADASI BELEDİYESİ, KENTİN DOĞAL, TARİHİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ İLE KONAKLAMA OLANAKLARINI TANITMAK AMACIYLA POLONYA’DA DÜZENLENEN ITTF WARSAW 2026 TURİZM FUARI’NA KATILIRKEN, BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TAHSİN DEMİRTAŞ DA SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE TEMASLARDA BULUNDU.