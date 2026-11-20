Gece yarısı Bornova'da kontrolden çıkan araç

İzmir'in Bornova ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, sürücünün yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan bir trafik kazası yaşandı. Olay, Kayadibi Mahallesi Şehitlik mevkiinde gerçekleşti.

olay yeri ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, Esin Koca (34) idaresindeki 35 BYZ 887 plakalı Skoda marka otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından alınarak İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

inceleme ve araç kaldırma:

Kaza yerinde emniyet güçleri tarafından soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili incelemeler sürerken, bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılan araç kayıt altına alındı. Yetkililer kazanın nedenine ilişkin araştırmanın devam ettiğini bildirdi.

Bu süreçte güvenlik güçleri olay yerinde delil tespiti ve raporlama çalışmalarını yürüttü; soruşturmanın selameti açısından ek uygulamalar yapılabileceği belirtildi.

İZMİR'İN BORNOVA İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU 34 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ.