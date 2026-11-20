Kaza raporu

Denizli’nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Samanlık Mahallesi sınırlarındaki Denizli-Muğla kara yolunda gerçekleşti.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, Kale istikametinden Denizli yönüne seyir halinde olan hafif ticari pick-up, yolun karşısına geçmek isteyen elektrikli bisiklete çarptı. Çarpışmaya karışan elektrikli bisikletin sürücüsü 93 yaşındaki Hasan Hüseyin Büyükelyas idi. Sürücünün kullandığı araç kaydında 20 AKJ 363 plakalı, üç tekerlekli bir elektrikli bisiklet olduğu belirtildi.

İddialara göre, Büyükelyas yaya geçidinden karşıya geçmek için bir anda yola çıktı. Pick-up sürücüsü çarpmamak için fren yapsa da çarpışma kaçınılmaz oldu ve çarpmanın şiddetiyle Büyükelyas yola savruldu.

Müdahale ve soruşturma:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk kontrollerde Hasan Hüseyin Büyükelyas’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin incelemelerinin tamamlanmasının ardından cenaze morga kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak yetkililerce soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ’NİN TAVAS İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI CAN ALDI. KAZADA, 93 YAŞINDAKİ HASAN HÜSEYİN YAŞAMINI YİTİRDİ.