Iğdır'da bisikletle yapılan yankesicilik

Iğdır Cumhuriyet Mahallesi Karadeniz Sokak'ta bisikletiyle ilerleyen bir vatandaşın arkasından yaklaşan şüpheli, şahsın arka cebindeki eşyaları fark ettirmeden alarak kaçtı. Olayı bildiren mağdurun başvurusu üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, mağdur D.N. isimli vatandaşın arka cebinde bulunan cep telefonu ile telefon kılıfında saklı bulunan kimlik ve banka kartları yankesicilik yöntemiyle çalındı. Şüpheli, bisikletiyle hedefin arkasından gelerek hızlı bir şekilde eşyaları aldı ve olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki iş yeri ve ikametlerin güvenlik kameraları ile mağdurun ifadesi, olayın aydınlatılmasında belirleyici oldu. Kayıtlar şüphelinin geliş ve gidiş güzergahlarının tespit edilmesine olanak sağladı.

Polisin çalışması ve adli süreç:

İhbar üzerine Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri saha araştırması ve istihbari çalışmalar yürüttü. Yapılan inceleme ve delil değerlendirmesi sonucunda olayın şüphelisi olarak M.Ö. (30) tespit edildi.

Polis tarafından yakalanan şüphelinin üzerinde, kolluk kayıtlarına göre 10 adet kaydı bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Olay, bisikletle yapılan hızlı yankesicilik girişimlerinin güvenlik kameraları ve çevre duyarlılığı sayesinde nasıl çözülebileceğini gösterirken, yetkililer kişisel eşyaların güvenliğine yönelik tedbirleri hatırlattı.

IĞDIR’DA BİSİKLETLİ YANKESİCİ, VATANDAŞIN ARKA CEBİNDEKİ TELEFON VE KARTLARI ÇALDI