Dolar 49,4167 +0,08%
Euro 55,5063 +0,48%
Bist 12.050,38 -0,56%
Altın Gram 6.638,10 +1,71%
EUR/USD 1,1212 +0,49%
Brent Petrol 105,56 -0,47%
--°

TBMM'de sağlıkta hak ve sürdürülebilirlik için yeni adımlar

HEKİMSEN Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban ve heyeti, TBMM'de 'Hekimlik Meslek Kanunu', malpraktis ve hekimlerin sosyal hakları ile çevresel projeleri sundu.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

TBMM'de sağlıkta hak ve sürdürülebilirlik için yeni adımlar

TBMM temaslarının özeti:

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban ve beraberindeki heyet, TBMM ziyaretlerinde hekimlerin mesleki ve sosyal haklarını güçlendirmeye yönelik bir dizi öneriyi milletvekilleri ve bakanlık temsilcileriyle paylaştı. İlk durağın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hasan Süver olduğu görüşmede, sağlık çalışanlarının sosyal yaşamına ve çevresel sürdürülebilirliğe ilişkin çözümler ele alındı.

Sosyal tesisler ve çevre odaklı projeler:

Görüşmede hekimlerin mevcut sosyal tesis imkanlarının yetersiz olduğu vurgulanarak; hekim evi kurulması, sosyal tesis sayısının artırılması ve hekimlere uygun şartlarda konut edindirme projelerinin Cumhurbaşkanlığı düzeyinde değerlendirilmek üzere sunulduğu bildirildi. Ayrıca orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ekolojik dengeyi gözeten bilimsel yaklaşımlar ön plana çıkarıldı; toplantıda yangına dayanıklı zeytin ağacı gibi alternatif ağaçlandırma modellerinin değerlendirilmesi önerildi.

Hekimlik Meslek Kanunu ve malpraktis tartışmaları:

Heyet, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Milletvekili Dr. Hasan Arslan ile yaptığı görüşmede sendika tarafından hazırlanan Hekimlik Meslek Kanunu taslağını detaylı biçimde sundu. Toplantıda malpraktis sorumluluğunun hukuki sınırları, ağır tazminat riskleri ve bunun sonucu ortaya çıkan defansif tıp uygulamalarının sağlık hizmetlerine etkileri ayrıntılarıyla ele alındı.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Uzm. Dr. Adil Kurban, hedeflerinin yalnızca hekimlerin mesleki haklarını savunmak olmadığını; hekim, hasta ve hukuk arasındaki dengeyi gözeten kalıcı bir yasal çerçeve oluşturmak ve hekimlerin sosyal yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Görüşmelerde sunulan önerilerin takip edileceği ve ilgili merciler nezdinde süreçlerin işletileceği belirtildi.

HEKİMSEN GENEL BAŞKANI UZM. DR. ADİL KURBAN (SOLDA) VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ...

HEKİMSEN GENEL BAŞKANI UZM. DR. ADİL KURBAN (SOLDA) VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKAN YARDIMCISI VE CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI HASAN SÜVER (SAĞDA).

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ayvalık'ta kadınlar toprağı bereketlendiriyor: başkandan kadın çiftçilere kutlam...
images

Gönen'de Sarıköy Ovası'nda hasat bekleyen çeltikler su baskını riskiyle karşılaş...
images

Erken tanı için 40'tan sonra mamografi alışkanlığı şart
images

Kuyumcu camiasına genelleme uyarısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adanaspor’un yeni yol haritası: borçla mücadele ve transfer önceliği

Bolu Dağı'nda yoğun sis görüşü 20 metreye düşürdü: sürücüler tedbirli olmalı

Düzce'de hayatını kaybeden Üsküdar başkanvekilinin naaşı İstanbul'a gönderildi

Uyuşturucu ticaretine darbe: Yenişehir'de 1.256 sentetik ecza hapı ele geçirildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor