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TBMM'de veda töreni: eski milletvekili Latif Sakıcı uğurlandı

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Muğla milletvekili Latif Sakıcı için TBMM’de tören düzenlendi, naaşı Muğla’ya gönderildi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 12:32

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 12:41

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EDİTÖR: Caner Şahin

TBMM'de veda töreni: eski milletvekili Latif Sakıcı uğurlandı

TBMM'de veda töreni

Eski DSP milletvekili Latif Sakıcı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen tören, Ankara'daki hastanede yaşamını yitirmesinin ardından gerçekleştirildi. Törene merhumun ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, milletvekilleri ve Meclis çalışanları katıldı.

Meclisteki törenin ayrıntıları:

Sakıcı’nın Türk bayrağına sarılı tabutu, görevlilerin omuzlarında Meclis’in şeref kapısı merdivenlerinin önüne getirildi. Meclis kürsüsünde önce saygı duruşunda bulunuldu, ardından törene katılanların huzurunda dua edildi. Tören sonrası naaş, son yolculuğu için memleketi Muğla'ya gönderildi.

Uğurlama ve defin programı:

Açıklamaya göre, Sakıcı’nın cenazesi Cumartesi günü Kurşunlu Camii’nde kılınacak namazın ardından Akyaka Belde Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Aile üyeleri ve yakın çevresi tören boyunca hazır bulundu.

Latif Sakıcı'nın yaşamı ve siyasi geçmişi:

Latif Sakıcı 1934 yılında İzmir'in Ödemiş ilçesinde doğdu ve ilkokul eğitimini burada tamamladı. Serbest müteahhitlik yapan Sakıcı, siyasi hayatına Adalet Partisi bünyesinde başladı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından uygulanan siyasi yasaklı dönemin sona ermesinin ardından Doğru Yol Partisi'nde siyasetini sürdürdü.

Sakıcı, 29 Kasım 1987 genel seçimlerinde Doğru Yol Partisi'nden Muğla milletvekili seçilerek 18’inci dönemde TBMM'ye girdi ve 1991 genel seçimlerinde yeniden milletvekili oldu. 19’uncu dönemde TBMM Başkanlık Divanı'nda İdare Amirliği görevini yürüttü. Evli ve iki çocuk babası olan Sakıcı, tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede hayatını kaybetti; cenazesi TBMM'de düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

LATİF SAKICI İÇİN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ&#039;NDE TÖREN DÜZENLENDİ.

LATİF SAKICI İÇİN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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